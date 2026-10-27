Firmato il Memorandum of Understanding promosso dalle associazioni Gela Brainstorming APS e Fly Comiso. I vertici di Aeroitalia illustrano la proposta commerciale e le connessioni mondiali dallo scalo ibleo.

Si è tenuto presso la Pinacoteca Comunale di Comiso un incontro di fondamentale importanza istituzionale ed economica dedicato alle prospettive di sviluppo dell’Aeroporto “Pio La Torre” e alle opportunità offerte dalla continuità territoriale verso i principali hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate.

L’evento, promosso dalle associazioni Gela Brainstorming APS e Fly Comiso con il patrocinio dei Comuni di Gela e Comiso, ha rappresentato un momento di sintesi tra istituzioni, aziende del settore ed operatori economici per tracciare la rotta dello sviluppo infrastrutturale e turistico dell’area sud-orientale della Sicilia.





La firma del Memorandum of Understanding

Il momento solenne della giornata è stato contrassegnato dalla firma del Memorandum of Understanding tra il Comune di Gela, il Comune di Comiso e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’accordo formalizza l’istituzione di un tavolo di confronto permanente tra i Sindaci e l’ente provinciale, volto a monitorare costantemente l’andamento dello scalo e a programmare interventi sinergici. Al tavolo parteciperanno stabilmente anche le associazioni promotrici Gela Brainstorming APS e Fly Comiso.

L’offerta di Aeroitalia: da Comiso verso il mondo

Particolarmente significativo è stato il contributo dei vertici della compagnia aerea Aeroitalia SpA, rappresentata dal Chief Commercial Officer Massimo Di Perna e da Michela Vadalà (Senior Marketing). Nel corso dei loro interventi hanno illustrato nei dettagli la proposta commerciale della compagnia, evidenziando come, grazie agli accordi interline e di partnership siglati da Aeroitalia, dallo scalo di Comiso sia oggi possibile volare non solo verso i principali aeroporti italiani, ma connettersi agevolmente con destinazioni in tutto il mondo.





Il plauso delle istituzioni

L’iniziativa ha raccolto un unanime plauso da parte della rappresentanza parlamentare presente. Il Senatore Pietro Lorefice e i Deputati ARS Rosetta Cirrone Cipolla e Totò Scuvera hanno espresso pieno sostegno al protocollo d’intesa, confermando la disponibilità ad attivare ogni canale istituzionale per potenziare i collegamenti del territorio.

Trasporti integrati e mondo economico

Sul fronte delle infrastrutture di collegamento su gomma, i delegati delle compagnie di trasporto SAIS Autolinee e ASTRA hanno confermato il progressivo incremento delle corse e l’attivazione di servizi sempre più capillari per raccordare in modo efficiente le città del comprensorio, a partire da Gela, con l’aerostazione.

Massiccia anche la presenza del tessuto produttivo e datoriale, con gli interventi dei rappresentanti di CNA, Confcommercio, Conflavoro PMI, Confartigianato e numerosi imprenditori locali, concordi sulla necessità di fare rete per intercettare i flussi turistici e commerciali.





La visione strategica: superare i campanilismi

A richiamare l’attenzione sul valore potenziale e pragmatico dell’intesa è stato il Presidente dell’Associazione Gela Brainstorming APS, Davide Ferrara, nel suo intervento programmatico:

“Lo sviluppo del nostro territorio deve seguire un modello di cooperazione integrata. Ogni Comune possiede una propria identità e specifici ambiti di crescita: farsi concorrenza è una logica superata e infruttuosa. Gela è una realtà industriale, marinara, agricola e archeologico-turistica che deve puntare con orgoglio sul proprio know-how, offrendo al contempo il massimo sostegno all’Aeroporto di Comiso. Sostenerci a vicenda significa creare valore per l’intera area. Come ci insegna il dilemma del prigioniero in teoria dei giochi, è soltanto coordinando e concordando le azioni strategiche che si ottiene il massimo beneficio per tutte le parti coinvolte.”

Le Associazioni Fly Comiso e Gela Brainstorming APS, nel ringraziare Aeroitalia SpA e tutti i partecipanti, confermano l’impegno a dare seguito immediato ai lavori del tavolo permanente per trasformare le intese siglate in risultati concreti per la collettività.

Luogo: Gela, Viale Mediterraneo, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

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