“Diventa difficile, inquietante, dover commentare ogni giorno a Catania e provincia episodi di violenza ai danni di lavoratrici e lavoratori delle Forze dell’Ordine e della Sanità. Che sono servitori dello Stato, quindi della collettività”.

Lo affermano i segretari generali di Uil e Uil Polizia Catania, Enza Meli e Simona Mannino, che aggiungono: “L’aggressione nel quartiere San Cristoforo, di cui sono vittime tre poliziotti in servizio antidroga, è un fatto tanto grave quanto inammissibile. A loro e alle loro famiglie la nostra solidarietà e il nostro sostegno. A tutta la Polizia di Stato, che opera in una frontiera della legalità spesso senza adeguate risorse, la nostra gratitudine mentre rinnoviamo alle istituzioni politiche la richiesta di interventi concreti perché si possa combattere ad armi pari sul nostro territorio la battaglia di civiltà contro chi alimenta e pratica la cultura dell’antistato”.

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