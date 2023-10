Un contributo a fondo perduto in conto capitale pari al 20% degli investimenti sostenuti, nonché l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti bancari o sui contratti di leasing fino all’80%. E’ sinteticamente in questo che consistono le agevolazioni del “Bando Più Artigianato”- pubblicato dalla Regione Siciliana lo scorso 30 giugno- che sarà bene illustrato al seminario informativo organizzato da CNA Trapani, venerdì 6 ottobre a partire dalle ore 18 presso l’Aula Consiliare del Comune di Gibellina, in Piazza XV Gennaio 1968.

Quasi 38 milioni di euro a sostegno delle imprese artigiane attive, aventi sede operativa in Sicilia ed iscritte all’Albo delle imprese artigiane, che abbiano stipulato contratti di finanziamento con le Banche o contratti di leasing, o che comunque intendano farlo per ottenere liquidità o fare investimenti.

“Finalmente la Regione Siciliana- commenta Francesco Cicala, Segretario di CNA Trapani- ha sbloccato la misura per accedere a questi fondi, erano ben 12 anni che non veniva pubblicato un bando simile. Si tratta di un’importante opportunità per le imprese artigiane siciliane, che hanno la possibilità di presentare domanda per abbattere i costi per gli investimenti più importanti”.

In particolare, i beni, oggetto dei contratti di finanziamento/leasing finanziario, ammissibili alle agevolazioni, devono essere inseriti nel ciclo produttivo dell’attività artigianale dell’impresa. Si intende, dunque, per esempio, l’acquisto di attrezzature, impianti e macchinari, arredi, l’acquisto e la ristrutturazione di immobili aziendali, l’acquisto di scorte e materie prime e prodotti finiti, l’acquisto di software, brevetti e siti web, operazioni di locazione finanziaria e leasing.

“È importante specificare- dichiara ancora Francesco Cicala- che, nel caso degli investimenti in attrezzature, impianti e macchinari, la misura in questione è al momento l’unica cumulabile con l’agevolazione prevista dallo Stato sul credito d’imposta. Il Bando Più Artigianato è inoltre l’unico a prevedere agevolazioni a fondo perduto sul finanziamento dell’acquisto dell’immobile. E’ possibile inoltre ottenere contributi a fondo perduto anche su finanziamenti accesi per liquidità tramite le scorte”.

Al seminario informativo, organizzato da CNA Trapani, il “Bando Più Artigianato” sarà spiegato dettagliatamente. L’incontro prenderà il via alle ore 18 con la registrazione dei partecipanti, seguiranno i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Gibellina, Vito Bonanno, e del Presidente di CNA Trapani, Giuseppe Orlando, poi la presentazione del bando a cura del Segretario di CNA Trapani, Francesco Cicala.

Alle 18.50 è invece prevista una tavola rotonda sul tema, cui prenderanno parte: Salvatore Sutera, Sindaco di Gibellina, Carlo Ferreri, Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice, Nicola Agosta e Vincenzo Ciolino, consiglieri comunali di Gibellina.

Le conclusioni dell’incontro sono affidate all’onorevole Nicola Catania, componente della Commissione Attività Produttive all’Ars.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.