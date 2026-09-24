“Aggredire una lavoratrice mentre svolge il proprio dovere è un fatto gravissimo e inaccettabile. Alla dipendente del Comune di Palermo va la nostra piena solidarietà e l’impegno a sostenerla in ogni sede”. Lo dichiarano Marco Corrao, segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani e Luigi D’Agostino, coordinatore del dipartimento Enti locali della federazione, intervenendo sull’aggressione avvenuta presso la postazione decentrata Noce-Malaspina. “Quanto accaduto – aggiungono – non può essere considerato un episodio isolato. Le condizioni in cui operano quotidianamente i dipendenti comunali, tra carenza di personale, servizi sotto pressione e insufficienti presidi di sicurezza, alimentano una situazione che non è più sostenibile. I lavoratori non possono essere lasciati soli a fronteggiare tensioni e disservizi, diventando lo scudo di una macchina amministrativa in difficoltà”. “La misura è colma – concludono Corrao e D’Agostino – chiediamo ai vertici del Comune di Palermo un intervento immediato per rafforzare la sicurezza nelle postazioni a rischio, aggiornare la valutazione dei rischi rispetto al fenomeno delle aggressioni e avviare un piano straordinario per il rafforzamento degli organici. La sicurezza e la dignità di chi lavora nei servizi pubblici non sono negoziabili”.

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