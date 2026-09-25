Le previsioni de IlMeteo.it

L’autunno comincia con forti oscillazioni delle temperature. Nelle prossime ore l’arrivo di aria più fresca dal Nord Europa farà scendere i valori, mentre un rapido sistema perturbato, dopo le precipitazioni della notte sul versante adriatico, interesserà il Sud. Nel fine settimana il tempo tornerà progressivamente soleggiato, prima di un nuovo rialzo termico che porterà temperature superiori alle medie stagionali.

È l’evoluzione indicata da iLMeteo.it attraverso Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media, per gli ultimi giorni di settembre. La fase più fresca avrà durata limitata: da domenica inizierà, infatti, a espandersi verso nord un promontorio anticiclonico di origine subtropicale.

L’aria dal Nord Europa abbassa subito le temperature

Il primo cambiamento sarà determinato dal transito di una massa d’aria più fresca di origine nord-europea. Le temperature minime potranno scendere localmente intorno ai 15°C al Centro-Nord.

Anche durante il giorno il calo sarà percepibile. Al Settentrione le massime difficilmente supereranno i 25°C, mentre al Centro-Sud raggiungeranno valori compresi tra 26 e 27°C.

Il passaggio dell’aria più fresca è associato a una perturbazione veloce. Nella notte appena trascorsa ha provocato precipitazioni sul versante adriatico, mentre successivamente l’instabilità si è spostata verso il Meridione.

Contemporaneamente aumenterà la ventilazione di Bora e Grecale, soprattutto sul settore adriatico e nelle regioni centro-meridionali.

Sabato torna il sole, ma restano rovesci in Sicilia

La situazione cambierà già sabato 26 settembre. È previsto un generale ritorno di condizioni soleggiate, con gli ultimi rovesci mattutini confinati alla Sicilia. Una residua instabilità interesserà anche le coste ioniche, mentre sul resto del Sud prevarrà il sole.

Al Nord e al Centro la giornata trascorrerà con cielo soleggiato o poco nuvoloso.

La ventilazione settentrionale resterà moderata durante il sabato, per poi perdere intensità domenica.

Proprio la combinazione tra l’attenuazione del vento e il cielo sereno accompagnerà una nuova variazione delle temperature. Le massime diurne potranno raggiungere 28°C anche al Centro-Nord.

Più basse, invece, le temperature del mattino. Le minime sono previste tra 12 e 13°C al Centro-Nord e intorno a 15-16°C al Sud.

Domenica 27 settembre stabile e soleggiata in tutta Italia

Domenica il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Le temperature minime resteranno fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime aumenteranno diffusamente.

La domenica segnerà anche l’avvio di una nuova fase atmosferica destinata a diventare più evidente con l’inizio della settimana.

Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si espanderà infatti verso nord, formando una configurazione di blocco conosciuta come “blocco ad Omega”. La struttura sarà collocata tra due aree di bassa pressione stazionarie tra il Portogallo e la Grecia.

La conseguenza prevista sarà il trasporto di aria calda verso l’Europa centro-occidentale.

Temperature sopra la media, fino a 31°C in Sardegna

Le simulazioni indicano anomalie termiche particolarmente marcate in alcune zone europee. Tra Spagna, Francia e Germania gli scarti potranno arrivare fino a +8°C rispetto alla media.

In Italia l’aumento sarà più contenuto ma comunque evidente. Al Nord sono stimati valori intorno a +5°C rispetto alla media, mentre al Centro-Sud gli scarti previsti saranno compresi tra +2 e +4°C.

La Sardegna potrebbe registrare i valori più elevati: nella giornata di martedì sono previste punte locali fino a 31°C.

Da lunedì, quindi, il consolidamento dell’alta pressione sarà accompagnato da un graduale e generale aumento delle temperature, che torneranno sopra le medie stagionali.

Le previsioni da venerdì 25 a domenica 27 settembre

Venerdì 25 : al Nord prevale la stabilità con ampie schiarite, mentre sui settori orientali soffia il vento. Al Centro la pressione aumenta e prevale il sole. Al Sud persiste un’instabilità diffusa, con rovesci e ventilazione sostenuta da nord-est.

: al Nord prevale la stabilità con ampie schiarite, mentre sui settori orientali soffia il vento. Al Centro la pressione aumenta e prevale il sole. Al Sud persiste un’instabilità diffusa, con rovesci e ventilazione sostenuta da nord-est. Sabato 26 : sole e poche nuvole al Nord e al Centro. Al Sud rimane una residua instabilità durante la mattina sulla Sicilia e sulle coste ioniche, mentre altrove prevale il sole.

: sole e poche nuvole al Nord e al Centro. Al Sud rimane una residua instabilità durante la mattina sulla Sicilia e sulle coste ioniche, mentre altrove prevale il sole. Domenica 27: condizioni stabili e soleggiate in tutte le regioni. Le minime saranno fresche al mattino, mentre le temperature massime aumenteranno diffusamente.

A inizio ottobre può riaprirsi la porta atlantica

La fase anticiclonica non viene indicata come definitiva. L’evoluzione a medio termine prospetta per i primi giorni di ottobre la probabile riapertura del flusso perturbato atlantico.

Se questa evoluzione troverà conferma, favorirà il ritorno di condizioni più vicine al profilo climatologico autunnale.