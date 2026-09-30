“Ancora una volta un lavoratore della sanità viene aggredito mentre svolge il proprio lavoro. L’aggressione ai danni di un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo è un fatto grave che non può essere derubricato a semplice episodio di cronaca”. Lo affermano Marco Corrao, segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani e Michele D’Angelo, responsabile del Dipartimento Sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani, esprimendo solidarietà all’infermiere coinvolto. “Chi lavora nei pronto soccorso – aggiungono Corrao e D’Angelo – è quotidianamente in prima linea e non può diventare il bersaglio delle tensioni e delle difficoltà del sistema sanitario. Servono più prevenzione, sicurezza e personale, per tutelare chi lavora e chi accede alle strutture sanitarie”.”La violenza non può diventare parte del lavoro quotidiano di chi garantisce il diritto alla salute – sottolineano Corrao e D’Angelo – chiediamo interventi concreti e immediati per rafforzare la sicurezza nei pronto soccorso”.

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