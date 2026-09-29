Come funziona

Dopo l’intervento sui carburanti, Eni si muove anche sulle bollette. Attraverso Plenitude, il gruppo propone dal 1° ottobre un’offerta per la luce e il gas con uno sconto del 30 per cento sui corrispettivi rispetto alla sua principale proposta a prezzo fisso, e con il prezzo della materia prima energia bloccato per 24 mesi. Un dettaglio pratico conta: per avere lo sconto bisogna sottoscrivere entro il 24 ottobre.

Come funziona lo sconto su luce e gas

La proposta riguarda sia l’elettricità sia il gas e prevede due elementi: la riduzione del 30 per cento sui corrispettivi dell’offerta e il mantenimento invariato, per due anni, del prezzo della componente energia. In questo modo, spiega il gruppo, Plenitude si fa carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento.

Secondo le stime diffuse da Eni, lo sconto vale circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanti su quello della luce. Per un nucleo che scelga entrambe le forniture, il risparmio può quindi arrivare a circa 200 euro all’anno. Si tratta di una stima calcolata su un profilo di consumo tipo, al netto delle imposte.

Attenzione: non è un tetto sull’intera bolletta

Un punto va chiarito, per evitare fraintendimenti. Il blocco non riguarda l’importo complessivo della bolletta, ma solo il prezzo della componente energia previsto da questa specifica offerta commerciale.

L’importo finale, quindi, continuerà a dipendere dai consumi effettivi e dalle altre voci della bolletta, che non rientrano nella misura annunciata da Plenitude. È la differenza rispetto a un tetto imposto sull’intera spesa.

Il legame con il price cap sui carburanti

L’iniziativa sulle bollette arriva a pochi giorni dal tetto ai prezzi dei carburanti fissato dal gruppo. Dal 28 settembre, sulla rete Enilive, Eni ha stabilito un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio, con una durata iniziale di 30 giorni e la possibilità di proroga fino a fine anno.

I due interventi hanno natura diversa, ma rientrano nella stessa strategia “Eni per l’Italia“, con l’obiettivo di contenere l’impatto dell’aumento dei costi energetici sui bilanci delle famiglie. Plenitude ha inoltre fatto sapere che valuterà eventuali ulteriori misure a sostegno dei consumatori, in base all’evoluzione del mercato.

Immagine generata con IA.