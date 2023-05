“Un atto ignobile e inaccettabile. Chiederemo alle Autorità competenti la massima tutela per autisti e controllori. Siamo vicini al collega aggredito oltre che a tutto il personal dell’Azienda”. Così il segretario regionale della Faisa Cisal, Romualdo Moschella, commentando l’ultimo episodio di violenza di cui è stato vittima, questa mattina in corso Sicilia, un autista dell’Amts.

Un energumeno, di cui al momento non si conoscono le generalità, ha aggredito questa mattina, nei pressi di corso Sicilia, l’autista del bus della linea 935. Il peggio è stato scongiurato dall’intervento di alcuni passeggeri e dal tempestivo arrivo di una pattuglia di Polizia. L’aggressore si è rivoltato anche contro gli agenti che alla fine lo hanno fermato. L’autista è stato condotto in ospedale dove le ferite riscontrate sono risultate non gravi.

“Il fatto che alla fine le ferite siano state fortunatamente lievi – ha continuato Moschella – non diminuisce la gravità dell’episodio. Bisogna fare di tutto per garantire l’incolumità dei lavoratori dell’Azienda che, purtroppo, sono spesso vittime di aggressioni in una città dove la tensione sociale cresce alle stelle e può essere arginata solo dall’impegno collettivo di tutte le sue forze sane: amministrative, sindacali, imprenditoriali, professionali”.

