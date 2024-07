Continuano a registrarsi a Palermo continue aggressione nei confronti del personale sanitario, questa volta è toccato ad un autista soccorritore al pronto soccorso del Policlinico, lo stesso è stato aggredito da una donna di 66 anni con le stampelle.

“Siamo sotto attacco, i presidi ospedalieri come nel Far West – dichiara Giovanni Ferraro Coordinatore regionale UGL salute 118 – il collega oggetto di violenza a cui va tutta la nostra solidarietà è un dipendente della SEUS fortunatamente sta bene, ha riportato contusioni alla spalla e in altre parti del corpo, condanniamo fermamente questi esodi di intolleranza sempre più frequenti ed invitiamo l’utenza ad essere più rispettosa del personale sanitario di ogni ordine e grado”.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.