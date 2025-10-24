“Raddoppiare entro il 2040 la quantità di giovani agricoltori in Europa, portandola al 24% del totale, e destinare almeno il 6% della spesa agricola alle giovani generazioni. È quanto prevede la nuova strategia della Unione Europea per il ricambio generazionale in agricoltura, presentata dalla Commissione Von der Leyen, che raccomanda ai Paesi membri di adottare entro il 2028 strategie nazionali dedicate. Questo nuovo piano lanciato dalla Commissione Ue sui giovani in agricoltura – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – ci vede estremamente positivi e favorevoli. Si tratta di una proposta che Confeuro auspica da tempo e che noi stessi avevamo indicato come priorità, proponendo una quota del 10%.





La soglia del 6%, in ogni caso, rappresenta una buona base di partenza e un segnale concreto di maggiore attenzione da parte della presidente Von der Leyen verso le giovani generazioni e verso il settore primario. La speranza – conclude il presidente Confeuro, Andrea Tiso – è che questo piano non resti un’iniziativa spot, ma rappresenti l’avvio di un vero e proprio cambio di passo nelle politiche europee per l’agricoltura. Sostenere i giovani significa garantire il futuro delle nostre campagne, dell’ambiente e della sicurezza alimentare. Ora è il momento di passare dalle intenzioni ai fatti, mettendo davvero le nuove generazioni al centro delle strategie di sviluppo del settore agricolo europeo”.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.