“Confeuro è in Sicilia per incontrare soci, iscritti e dirigenti territoriali, ma anche cittadini e operatori del settore, con l’obiettivo di avviare un confronto sui temi legati allo sviluppo del comparto primario: dall’agroecologia all’agricoltura rigenerativa, dalle domande PAC per il contributo comunitario 2026 alle criticità che interessano il settore agricolo nell’isola, insieme alle opportunità di rilancio. Prosegue dunque con partecipazione e interesse il tour della Confederazione degli Agricoltori Europei, realizzato insieme al Caf e al Patronato Labor – ente promosso da Confeuro – con la tappa odierna a Catania e nell’area della Sicilia orientale, in attesa del prossimo appuntamento previsto a Palermo il 10 aprile.





L’iniziativa rappresenta un percorso di ascolto e dialogo con i territori, fortemente voluto dal presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso, e dalla presidente del Patronato Labor, Carmela Tiso. L’obiettivo è incontrare cittadini, agricoltori, piccoli e medi imprenditori del settore primario, iscritti e associati, per raccogliere direttamente le esigenze e le istanze delle comunità locali e del comparto agricolo.





In un momento in cui l’agricoltura italiana è chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse – dichiara Andrea Tiso – sentiamo la responsabilità di essere presenti sui territori per offrire strumenti concreti a chi lavora ogni giorno per garantire il futuro della agricoltura. Il contatto diretto con le persone rappresenta infatti la base per costruire politiche agricole efficaci e realmente rappresentative. In questo percorso la Sicilia costituisce una tappa fondamentale”.





Il tour ha rappresentato inoltre un’importante occasione per far conoscere più da vicino l’attività del Caf e del Patronato Labor nel garantire servizi di qualità e supporto quotidiano a famiglie, lavoratori e imprenditori: “Questo tour -continua il presidente Confeuro – ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sui territori e di costruire un dialogo sempre più diretto con la cittadinanza. Ricordiamo d’altronde che Confeuro può contare su una base associativa di oltre 300mila soci e su circa 500 operatori sociali. Attraverso il Patronato Labor e il Centro di Assistenza Fiscale, mettiamo a disposizione della comunità una rete di servizi di tutela previdenziale, assistenziale e fiscale, rivolta sia a milioni di cittadini sia a migliaia di agricoltori presenti su tutto il territorio nazionale”, conclude Tiso.



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