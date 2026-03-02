“Agricoltura sempre più in ginocchio! – Danni, emergenze, Risposte concrete”. E’ stato questo lo slogan con cui la Feder.Agri. (provinciale e sede zonale del Calatino) ed MCL provinciale e del Calatino hanno promosso l’iniziativa svoltasi ieri, sabato 28 febbraio, con una serie di sopralluoghi presso alcune aziende agricole danneggiate dal recente maltempo e dal distruttivo Ciclone “Harry” che ha dato il colpo di grazia anche agli agricoltori calatini. Successivamente, presso l’Agriturismo “Valle dei Margi” di Grammichele, si è svolta una conferenza stampa per fare insieme il punto della situazione, quale momento di confronto.



I lavori sono stati aperti da Paolo Ragusa (Vice Presidente provinciale MCL Catania) con una attenta introduzione nel corso della quale sono stati spiegati i motivi per i quali è stato organizzato l’incontro nel corso del quale ha messo in evidenza che <<l’organizzazione agricola di MCL ha promosso un evento importante per sostenere un percorso utile a trovare risposte alle emergenze del settore. Non una passerella – ha detto Ragusa – ma un momento di ascolto degli agricoltori che hanno trovato un’ interlocuzione attenta in un autorevole rappresentante delle istituzioni come l’on. Giuseppe Castiglione. Il ciclone Harry è stato devastante per la produzione agrumicola e gli agricoltori e i lavoratori agricoli meritano aiuto concreto. Federagri si presenta al territorio puntando ad organizzare servizi efficienti ma anche a qualificare la rappresentanza del mondo agricolo>>.





Ragusa ha messo in risalto la presenza <<dell’onorevole Castiglione che ha un ruolo parlamentare importante, riconfermato dall’incarico di “relatore” conferitogli all’interno della Commissione Agricoltura. E se da relatore seguirà l’iter di conversione del decreto – ha aggiunto Ragusa – certamente potremo avere la certezza che la sua attenzione sarà quanto mai puntuale… Noi siamo qui per parlare di emergenza, un’emergenza che oggi ha necessità di risposte… Quindi, qui sollecitiamo le istituzioni, però ci vogliamo fare carico anche del futuro. E Federagri deve avere la capacità di accompagnare anche un percorso di futuro per una agricoltura moderna, di qualità ed efficiente che può dare una buona prospettiva in termini di territorio e di ambiente, certamente in termini di reddito>>.





L’on. Giuseppe Castiglione (membro della Commissione “Agricoltura” della Camera dei Deputati) ha annunciato nel corso della conferenza stampa pubblica che e’ stato incaricato dalla commissione agricoltura della Camera dei Deputati come relatore della parte agricola del decreto legge sull’emergenza maltempo e ciclone Harry, per la conversione in legge del provvedimento governativo>>. Poi l’on. Castiglione ha annunciato che <<l’Agea, su mia sollecitazione – e per questo ringrazio il direttore e il coordinatore – ha già prontamente rilevato i danni subiti dalle singole aziende agricole subito dopo l’evento atmosferico. I dati sono già disponibili e non serve nessun appesantimento burocratico delle imprese. Serve solo accelerare i ristori e per farlo si deve replicare la buona prassi già sperimentata con successo dalla stessa Agea in occasione dei contributi per la siccità. Un impegno viene assunto per proporre la sospensione delle scadenze di pagamento in capo agli agricoltori e per riconfermare le giornate agricole ai braccianti, sostenendo e anche il reddito. Serve reperire le risorse e finanziare i provvedimenti. L’impegno – ha detto Castiglione – è quello di sostenere un provvedimento che metta più risorse, una procedura che acceleri i tempi di erogazione in assoluta trasparenza. Serve superare l’emergenza per tornare a pianificare il futuro dell’agricoltura che sia sostenibile anche in termini di redditività per gli imprenditori>>.



Maurizio Ialuna (responsabile provinciale di Feder.Agri. Catania) ha sottolineato che <<noi abbiamo bisogno urgentemente della dichiarazione dello stato di calamità e non è per un’esigenza futura, ma è per una esigenza immediata. Bisogna bloccare tutte le scadenze, la rottamazione quater, i contributi per gli operai e bloccare tutte le previdenze fiscali che dobbiamo andare a pagare, perché oggi un’azienda agricola individuale o societaria non ha liquidità per affrontare queste scadenze. Noi di Federagri non chiediamo soldi a pioggia, ma vogliamo solo quello che prevede la legge per “ricominciare” ad avere una prospettiva futura e dignitosa per noi e per i nostri figli>>.



Giuseppe Buoncuore (responsabile zonale della Feder.Agri. Calatino) dopo aver sottolineato le affinità che legano Federagri al Movimento Cristiano Lavoratori, si è soffermato sulle <<proposte da lanciare a livello regionale e nazionale che possano portare ristoro ai produttori agricoli e ai braccianti agricoli, come la sospensione delle cartelle esattoriali, dei contributi agricoli e dei tributi locali, provvedendo nello stesso tempo ad aiutare – con una riconferma delle giornate agricole e con un sostegno di reddito – quei lavoratori penalizzati dalla mancanza di lavoro a causa dei recenti danni subiti dalle aziende agricole, già segnati dalla crisi e adesso ulteriormente messe in ginocchio>>.



Concetta Raia, già deputata regionale del PD all’Ars, ha espresso la propria <<preoccupazione per quelle aziende agricole medie e piccole che di dieci, quindici o venti ettari che non hanno una forza alle spalle, per poter anticipare le somme necessarie per far fronte a questa crisi e a questi danni, mettendo in crisi il lavoro di tantissimi braccianti agricoli. Ci vogliono più risorse da parte dello Stato e della Regione, quelle risorse che servono a non far disperare ancora di più i produttori agricoli, i braccianti e tutti quelli che lavorano in questo comparto>>.

Tra gli altri sono intervenuti il vice sindaco del Comune di Palagonia, Francesco Favata, e Nunzio Li Rosi che per una trentennio è stato il primo cittadino di Licodia Eubea. Entrambi i comuni vivono soprattutto di agricoltura e quindi sulla scorta delle loro rispettive esperienze hanno espresso le proprie considerazioni e le proprie possibili soluzioni, rassegnate all’on. Giuseppe Castiglione, quale membro della Commissione “Agricoltura” della Camera dei Deputati>>.

