È ai blocchi di partenza SimplyBook, nuova casa editrice in crowdpublishing che si propone di agevolare gli autori nella pubblicazione dei propri libri, attraverso l’abbassamento della soglia di copie necessarie per andare in stampa e un supporto editoriale professionale. Il primo autore a scegliere la piattaforma è Roberto Benis, psicologo dello sport ufficiale della nazionale italiana di badminton, formatore Coni e preparatore fisico nel mondo del basket, della pallavolo, del motocross; personal trainer di atleti professionisti, osteopata e mental coach.

Roberto Benis e il metodo MEK’s

Giunto alla sua quarta pubblicazione, Roberto Benis ha deciso di lanciare il suo nuovo manuale con il metodo del crowdpublishing, a differenza dei primi 3 pubblicati tramite editoria tradizionale. Il libro sarà incentrato sul metodo MEK’s, da lui utilizzato su una 50ina di altleti, tra cui Davide Morana, atleta paralimpico in corsa per Parigi 2024 e Andrea Bonacorsi, campione europeo 2023 di motocross 250.

La sua prima campagna di crowdfunding editoriale prenderà il via nei prossimi mesi sulla piattaforma SimplyBook.

Una piattaforma author friendly

L’obiettivo di SimplyBook è stato quello di creare una piattaforma author friendly. Non a caso il responsabile del progetto, Roberto Tirrito, ha alle spalle un crowdfunding di successo e ha fornito il suo contributo per offrire un servizio più vicino alle esigenze degli autori.

Il marchio è una costola di SimplyBiz – società di consulenza con sede a Roma e Caltanissetta che ha una propria testata giornalistica dedicata al mondo del credito – e si propone di diventare una realtà autonoma, realizzando uno spin off, tra 3 anni.

“L’editoria è nel dna di SimplyBiz, che agli albori era editore di libri e di un periodico, poi trasformato in quotidiano online. Dopo aver interrotto temporaneamente le pubblicazioni cartacee, sentivamo l’esigenza di tornare alle origini. Di qui l’intuizione: tornare a pubblicare libri cartacei, e non, ma in modo innovativo, tramite il crowdpublishing. Fondamentale è stato l’apporto di Roberto Tirrito, che ci ha dato una visione della pubblicazione di chi sta dall’altra parte della barricata. Per questo riteniamo che il nostro progetto sia innovativo e diverso. In una parola: migliore”, afferma il ceo di SimplyBiz, Flavio Meloni.

“La passione per i libri accomuna tutti dentro SimplyBiz, quindi parlarne è stato quasi immediato. Sono entrato a fare parte della squadra come autore sponsorizzato da SimplyBiz e ho portato la mia esperienza in tal senso, delineando i pro e i contro e indicando quello che a mio avviso poteva essere perfezionato per rendere la nostra proposta di crowdpublishing a misura di autore”, aggiunge Roberto Tirrito, responsabile del progetto SimplyBook.

I tratti distintivi

A distinguere SimplyBook nel panorama del crowdpublishing sono due elementi: la soglia di 150 copie come goal minimo per mandare in stampa e in distribuzione i libri finanziati tramite crowdfunding; il sostegno di uno staff editoriale che supporterà l’autore durante tutte le fasi della realizzazione del testo. Due le versioni a disposizione degli scrittori: “crowd standard” e “crowd pro”. La formula standard consiste nella raccolta base, con goal a 150 copie vendute, le attività editoriali utili al raggiungimento dell’obiettivo e la pubblicità sui social; qualla pro, prevede un vero e proprio piano editoriale cucito addosso all’autore, in base alle sue necessità e alle sue possibilità.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.