Un sistema che non ha tenuto il passo

Un idraulico di Palermo che lavora da solo, un grafico freelance di Messina, una sarta titolare di ditta individuale a Catania: tutti e tre, nel momento in cui un creditore — o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione — ottiene un pignoramento sul loro conto corrente, rischiano di trovarsi con il saldo azzerato senza preavviso e senza nessuna soglia automatica di protezione.

Non è una distorsione applicativa. È la norma vigente in Italia nel 2026, e riguarda oltre 5 milioni di titolari di partita IVA.

La questione è scomoda e poco raccontata: mentre un lavoratore dipendente e un pensionato beneficiano per legge di una quota impignorabile del proprio conto, chi genera reddito in forma autonoma — artigiani, commercianti, professionisti non iscritti ad albi, titolari di ditte individuali — non ha lo stesso diritto in modo automatico. Per capire perché, occorre leggere la norma senza filtri.

Cosa garantisce la legge a dipendenti e pensionati

L’articolo 545 del Codice di Procedura Civile stabilisce che la quota massima pignorabile dello stipendio è pari a un quinto dell’importo netto, sia per i tributi dovuti allo Stato che per ogni altro credito.

Quando le somme da stipendio o pensione sono già accreditate sul conto prima dell’arrivo del pignoramento, scatta una protezione ancora più ampia: è possibile pignorare solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, pari a 1.638,72 euro nel 2026.

Per le pensioni pignorate direttamente all’INPS, la quota impignorabile equivale a due volte l’assegno sociale: con l’assegno sociale 2026 fissato a 546,24 euro, la soglia intoccabile è 1.092,48 euro. Queste protezioni si attivano in modo automatico. La banca è tenuta a rispettarle al momento del blocco, senza che il correntista debba presentare documenti, rivolgersi a un avvocato o aspettare che un giudice si pronunci.

Per gli accrediti anteriori al pignoramento, se si tratta di stipendio, pensione o indennità che tengono luogo di pensione, la banca può vincolare solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale; questa quota resta nella disponibilità del correntista senza necessità di un provvedimento del giudice. Per un titolare di partita IVA o una ditta individuale, nessuno di questi meccanismi si attiva in automatico.

Il punto della norma: perché i lavoratori autonomi restano fuori

La spiegazione sta nella costruzione linguistica dell’articolo 545. I commi che fissano le soglie di impignorabilità parlano esplicitamente di “somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego”. I redditi da lavoro autonomo — partita IVA, professionisti, artigiani, commercianti — non godono delle stesse tutele della pensione e dello stipendio: in caso di pignoramento del conto corrente, possono essere pignorati fino alla concorrenza del debito, senza il limite del quinto.

Il problema si aggrava per la ditta individuale, che è la forma più diffusa tra i piccoli operatori economici siciliani. L’imprenditore titolare di ditta individuale risponde personalmente della gestione aziendale, non esistendo separazione tra il capitale della ditta e le risorse finanziarie personali. Questo significa che il creditore può aggredire contemporaneamente il conto aziendale e quello privato, e non esistono limiti agli importi pignorabili su un conto corrente aziendale. Chi ha la partita IVA come unica fonte di reddito e usa un unico conto per gestire sia le entrate professionali sia le spese familiari — situazione comune tra i piccoli operatori — si trova nella condizione più esposta: nessuna soglia automatica protegge quelle somme.

Sessanta giorni, poi il blocco

Quando arriva l’atto di pignoramento, la procedura segue tempi precisi. Dopo la notifica, la banca non trasferisce immediatamente le somme all’ente di riscossione, ma le vincola in attesa che il termine di 60 giorni decorra. In questo lasso di tempo il debitore può ancora pagare, chiedere una rateizzazione o contestare l’atto nelle sedi competenti.

Trascorsi i 60 giorni senza iniziative, la banca procede al versamento delle somme pignorate. Durante quei 60 giorni il conto risulta bloccato per le operazioni in uscita. Per il titolare di partita IVA che ha in quel conto anche i soldi per pagare fornitori, collaboratori o il canone dell’affitto commerciale, il danno operativo è immediato. E se non presenta un’istanza urgente al giudice, non c’è nessun meccanismo automatico che gli garantisca la disponibilità di una quota minima.

Solo un provvedimento del magistrato può ordinare alla banca di svincolare i soldi. Non una telefonata allo sportello, non un reclamo formale, non la semplice dimostrazione alla banca che quelle somme servono a mandare avanti l’attività.

La Cassazione ha aperto uno spiraglio — ma non risolve il problema

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 795/2022, ha riconosciuto che anche i lavoratori autonomi hanno diritto a una forma di minimo vitale in caso di sequestro o pignoramento del conto. Secondo gli Ermellini, l’inapplicabilità della disciplina dell’art. 545 c.p.c. ai crediti da lavoro autonomo non implica l’assenza di qualunque limite: risulta ragionevole ritenere che il sistema normativo assicuri anche al lavoratore autonomo un limite connesso alla necessità di fronteggiare le esigenze minime di vita, desumibile dai principi fondamentali di proporzionalità e solidarietà sociale.

In termini pratici, la Cassazione ha indicato che anche per il professionista o l’imprenditore individuale la soglia del minimo vitale dovrebbe corrispondere al triplo dell’assegno sociale — gli stessi 1.638,72 euro riconosciuti ai dipendenti per le somme già accreditate sul conto. Ma il percorso per ottenerla è radicalmente diverso.

Spetta al soggetto passivo dimostrare le necessità che lo stringono e che gli impongono di non poter vivere se non con una parte dei risparmi in banca. Il minimo vitale non è un importo determinato ex lege, ma richiede un’analisi della complessiva situazione patrimoniale e reddituale della persona.

In parole semplici: il dipendente è protetto per legge dal momento zero; il titolare di partita IVA deve dimostrare in giudizio di meritare quella protezione, con i tempi e i costi che questo comporta.

Non rientra in ogni caso nelle minime esigenze di vita la necessità di gestire un’attività professionale: la Cassazione ha chiarito che il minimo vitale riguarda le spese personali di sopravvivenza, non i costi operativi dell’impresa. Chi ha dipendenti da pagare o fornitori da saldare non può far leva su questo argomento per ottenere lo sblocco.

Gli strumenti di difesa disponibili, con i loro limiti

La partita IVA o la ditta individuale che subisce il pignoramento del conto non è priva di strumenti. Sono però tutti a carattere reattivo, richiedono iniziativa del debitore e comportano costi e tempi che non sempre sono sostenibili nell’urgenza.

Il primo strumento è l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 del Codice di Procedura Civile: tramite un avvocato si contesta il diritto del creditore a trattenere determinate somme, chiedendo al giudice di riconoscere il minimo vitale sulla base della situazione economica documentata. Richiede la presentazione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto e documentazione sulle spese correnti, e l’esito non è garantito.

Il secondo strumento è la rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: se presentata entro i 60 giorni dalla notifica, sospende l’azione esecutiva. Non elimina il debito ma interrompe temporaneamente il blocco, dando respiro per riorganizzare la situazione finanziaria.

Il terzo strumento — quello con le potenzialità più ampie per chi si trova in una crisi strutturale — è l’accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il concordato minore, in particolare, consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile e, una volta omologato dal tribunale, blocca tutti i pignoramenti in corso.

Il Tribunale di Napoli ha confermato questa tutela con sentenza del 14 gennaio 2026 per un professionista con partita IVA: il piano è stato omologato con l’approvazione di nove creditori su undici, e le azioni esecutive sono state sospese.

Nessuna di queste vie, però, equivale alla protezione automatica di cui gode chi riceve uno stipendio. Per chi ha la partita IVA come unica fonte di sostentamento, il margine di sicurezza di fronte a un pignoramento dipende dalla velocità con cui riesce a muoversi, dalla disponibilità di un legale e dalla sensibilità del giudice che esamina il caso.

Un sistema che non ha tenuto il passo

Nel 2026 non è stata introdotta una riforma organica della disciplina del pignoramento del conto corrente. Le regole oggi applicate derivano dalle modifiche apportate negli anni precedenti all’art. 545 del codice di procedura civile; la distinzione tra accrediti anteriori e accrediti successivi al pignoramento costituisce ormai un assetto consolidato della normativa vigente.

Ciò che resta irrisolto è il disallineamento tra la platea di lavoratori tutelati dalla norma e la realtà del mercato del lavoro italiano.

Quando l’articolo 545 fu strutturato nella sua forma attuale, il riferimento implicito era il lavoratore dipendente con busta paga mensile. Il lavoro autonomo di massa — milioni di persone che fatturano a clienti diversi, spesso senza continuità, con entrate variabili e nessun datore di lavoro che faccia da filtro — non era il soggetto che il legislatore aveva in mente. Nel Mezzogiorno, dove il lavoro dipendente a tempo indeterminato resta una minoranza e il tessuto economico vive su artigiani, commercianti e piccoli professionisti, questa lacuna ha effetti particolarmente visibili.

Ad aprile 2026 non risultano in iter parlamentare provvedimenti organici che modifichino l’art. 545 c.p.c. per estendere le soglie automatiche di impignorabilità ai redditi da lavoro autonomo. La tutela resta affidata alla giurisprudenza della Cassazione e, soprattutto, alla capacità del singolo debitore di attivarsi in tempo.