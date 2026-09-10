Domenica 20 settembre dalle 10 alle 23, Palazzo De Gregorio, in via dell’Arsenale 132 a Palermo, ospiterà l’inaugurazione di ‘Ai Magazzini’, uno spazio multifunzionale dove convivranno arte, musica, enogastronomia e creatività, aperto al networking e predisposto ad ospitare eventi e live.

L’appuntamento, organizzato in partnership da Artigianando e Regioniamo Sicilia, prevede diverse attività: dalla mostra-mercato di prodotti artistici e artigianali fatti a mano alla predisposizione di un’area vintage, gestita da Vintage Modwear, oltre a uno spazio Swap per lo scambio di capi di abbigliamento. Saranno inoltre ospitate diverse mostre estemporanee. Durante lo svolgimento della manifestazione è prevista una sfilata di moda.





Nel corso della giornata non mancheranno gli appuntamenti musicali, con esibizioni dal vivo delle Matrioske e di Skruscio. Per appassionati e non sono previste lezioni di ballo, genere bachata, coreografie di swing e spettacoli di danza del ventre.

All’interno dello spazio che ospita la manifestazione sarà allestita un’area food & beverage. Durante la giornata, infine, sarà possibile visitare, con guide dedicate, lo storico Palazzo De Gregorio, previa registrazione all’indirizzo e-mail open@palazzodegregorio.it.

Ingresso libero.

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