In provincia di Udine

Un uomo di 91 anni è stato ucciso a coltellate nella casa di riposo Villa Orchidea di Percoto, frazione di Pavia di Udine, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 10 settembre. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti a colpirlo sarebbe stata la figlia, 61 anni. La donna si era recata nella struttura per fare visita ai genitori, entrambi ospiti della residenza. Dopo il delitto ha lasciato l’edificio e si è presentata spontaneamente dai carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Udine.

La ricostruzione: la visita, poi la confessione in caserma

La donna è arrivata a Villa Orchidea durante l’orario di visita della mattina. Avrebbe raggiunto il padre nella sua stanza. Lo avrebbe colpito con un coltello in un momento in cui non c’erano altre persone presenti.

Nessuno, all’interno della residenza, si sarebbe accorto di quanto stava accadendo. Non risultano rumori né richieste di aiuto segnalati dal personale o dagli altri ospiti.

Uscita dalla struttura, la 61enne ha raggiunto una caserma dell’Arma. Ha riferito ai militari quanto era avvenuto. Sono stati i carabinieri, a quel punto, a contattare la casa di riposo. Le pattuglie intervenute hanno trovato l’anziano già morto.

Chi è la vittima

Secondo quanto riportato da testate locali friulane, l’uomo ucciso sarebbe Giuliano Fedele, 91 anni, residente a Manzano. Era ospite della casa di riposo. Sarebbe stato affetto da una lieve forma di demenza senile.

Nella struttura è ospite anche la madre della donna, sistemata in un’altra stanza. Non avrebbe assistito al delitto.

Cosa stanno facendo gli investigatori a Villa Orchidea

Sul posto sono intervenuti i militari del Comando provinciale di Udine. Con loro gli esperti della Sezione rilievi dell’Arma, incaricati di analizzare la scena. Presente anche il sostituto procuratore di turno, che ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio.

Gli investigatori hanno già raccolto diverse testimonianze tra il personale della residenza e i parenti presenti nell’edificio. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della struttura.

Il coordinamento è affidato alla Procura di Udine e al sostituto procuratore Giorgio Milillo. Gli inquirenti mantengono per il momento il massimo riserbo sulla vicenda.

Il movente al vaglio della Procura

L’ipotesi su cui lavorano gli investigatori riguarda questioni di natura economica.

Si tratta di una pista, non di un dato acquisito. Il movente resta da chiarire e gli accertamenti proseguono. La donna è indagata e vale nei suoi confronti la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Dove si trova Percoto

Percoto è una delle dodici frazioni del comune di Pavia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Il comune conta poco meno di seimila abitanti e si trova a una decina di chilometri a sud est del capoluogo friulano.