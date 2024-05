AIM Palermo riceve un attestato di merito e stima per le attività svolte, l’associazione <<scrive la commissione nel suo verbale>>, fin dal momento della sua costituzione, si è impegnata a tutelare i diritti e doveri dei pazienti affetti da miastenia gravis.

Lo scorso 5 maggio, nella storica Sala Prades del Castello Medievale di Caccamo, la commissione nominata dalla SIPBC SICILIA, per il conferimento di attestazioni di merito e stima a enti o persone fisiche che si sono distinte per attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, sociali, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà ha premiato l’Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative Amici del Besta ODV Sezione di Palermo cui referente è la Dott.ssa Maria Rosaria Gaglio ,conferendo un attestato di merito e stima per le attività svolte a tutela dei diritti dei pazienti affetti da Miastenia Gravis e per le attività di sensibilizzazione sociale.

Oltre all’attestato è stato consegnato copia del verbale redatto dalla commissione, la quale scrive nei particolari e nel dettaglio, la motivazione del conferimento di tale segno di vicinanza e stima.

Ha ritirato l’attestato di merito, su delega della referente, il socio AIM Zoida Alejandro, il quale ha presentato sinteticamente l’associazione, concludendo con queste parole: Un pensiero molto gradito, che gratifica me come tesserato ma tutta l’associazione, in quanto significa che l’interesse e le azioni svolte per far conoscere la miastenia e tutelare i pazienti affetti, sono apprezzate, condivise e conosciute.

Il prossimo 18 Maggio, il tema miastenia verrà trattato con un focus dedicato organizzato da AIM Palermo, da un iniziativa dell’ prof.Filippo Brighina e del Dott. Vincenzo Di Stefano, nelle ore antimeridiane presso l’Aula Maurizio Ascoli del AOUP Paolo Giaccone di Palermo

Luogo: CASTELLO DI CACCAMO , via del castello, 1, CACCAMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.