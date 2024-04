Prosegue la programmazione ricca di appuntamenti al cinema al Cine Teatro Imperia di Monreale con gli spettacoli teatrali. Il primo appuntamento sabato 27 aprile alle ore 21.00 con lo spettacolo teatrale comico “Mago Plip Show”. Cabaret magico fuori dagli schemi della magia tradizionale. Davide Tusa, in arte Plip intrattiene il pubblico in un surreale viaggio ludico spaziando dal comico al tragicomico, con notevole padronanza del palco. Lo spettacolo comprende i classici della magia internazionale reinterpretati in chiave comica: la moltiplicazione delle bottiglie, l’escapologia di Houdini, il mentalismo, sono solo alcuni dei numeri che vengono eseguiti dove il pubblico, oltre lo stupore, si diverte e viene coinvolto diventando parte integrante dello spettacolo stesso.

Domenica 28 aprile un doppio appuntamento: con un unico biglietto si potranno vedere due spettacoli uno alle ore 17.00 con la performance di teatro “Note e Nostalgia e Frammenti di Sicilia fra musica e poesie”. Un concerto poetico, un viaggio sonoro nella storia della Sicilia, raccontato da una prospettiva inedita e straniante, la memoria preistorica di un dinosauro marino che anticipa, tra luci ed ombre, il futuro dell’isola. Spettacolo ideato da Romina Lo Piccolo e Maria Modica. Voce narrante: Marco Sferruzza. Lettori: Toti Badagliacca, Lillo Di Chiara, Agnese Sferruzza, Francesca Vaglica. Intermezzi musicali: Trio TriNacria, Serena Pantè, voce Antonio Di Rosalia, chitarra, Gaetano Piazza, chitarra. Interventi coreografici: Valeria Terzo. Allestimento multimediale: Vincenzo Giaconia

Sempre domenica 28 aprile alle ore 18.00 l’altro spettacolo teatrale, che rientra nel costo di un unico biglietto, sarà “L’Altra Odissea – il viaggio di Penelope” da un’idea di Amelia Criantino e Maria Sapienza vede la protagonista femminile del poema omerico pronta ad affrontare il suo viaggio in compagnia della nutrice Euriclea. Penelope incontrerà nella sua navigazione le donne di Ulisse, cosa si diranno? La loro sarà una lotta per l’uomo che le ha stregate o saranno capaci di conoscersi scoprendo ciò che le donne hanno in comune? Il testo è stato scritto da Maria Sapienza, Pina Romeo, Maria Rita Curcio, Pina Sirchia, Maria Trifiro’, Risa Grana’, Maria Pecora, diretto da Francesca Vaglica e scritto da Maria Sapienza

Per info biglietteria e prenotazioni dei singoli spettacoli per la programmazione Teatro e Musica, è possibile contattare il numero 366/6135784. La biglietteria è aperta tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Info 366.6135784 e sui social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017

https://www.instagram.com/cineteatroimperiamonreale/

