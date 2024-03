Il Cine Teatro Imperia di Monreale continua con successo la programmazione con la Rassegna dedicata alla Musica curata da Giovan Battista Vaglica. Sono sette gli appuntamenti all’interno della rassegna di musica, distribuiti da marzo a maggio, scelti all’insegna della varietà di genere, di contenuti e di interpretazioni. Appuntamento sabato 9 marzo alle ore 21.00 con il concerto Mozart e il Pianoforte che vede come solisti al pianoforte Silvia Vaglica e Giuseppe Grippi accompagnati dalla Massimo Youth Orchestra diretta dal M° Michele De Luca.

L’inaugurazione è affidata al “principe degli strumenti, il Pianoforte, nella visione che il grande Mozart ci ha regalato. La stagione musicale continuerà con la presenza del Canto lirico, rappresentato da un concerto che re-interpreta il materiale melodico siciliano e da un tributo alle Donne pucciniane; la Fisarmonica con il Pianoforte ci regaleranno una serata dominata dal ritmo, mentre alcuni appuntamenti ci presenteranno una prassi esecutiva volta al recupero delle abitudini interpretative storiche. Saranno così i giovani pianisti monrealesi Giuseppe Grippi e Silvia Vaglica con la Massimo Youth Orchestra ad inaugurare la Stagione musicale del Cine-Teatro Imperia di Monreale, riaperto dopo 39 anni. Il programma del concerto è interamente dedicato a Mozart e si rivolge nella prima parte alla produzione mozartiana dove la particolare scelta compositiva ed il materiale musicale, classicamente utilizzato, è affidato a due pianoforti come strumenti solisti. Gli interpreti saranno impegnati nella Sonata K448 che Mozart eseguì con una sua collega pianista e che è apprezzata dagli scienziati per l’utilizzo “terapeutico” e per lo stimolo positivo che essa produce nell’ascoltatore. Il programma prosegue con il Concerto K365 per due Pianoforti ed Orchestra, che il musicista austriaco eseguì con la sorella Nannerl in un periodo di esplorazione timbrica.

Ed è proprio l’Orchestra, con il Divertimento in re maggiore che chiuderà la serata.

Programma:

W.A. MOZART Sonata per due Pianoforti KV 448

Allegro con spirito

Andante

Molto Allegro

Concerto in mib magg. per due Pianoforti ed Orchestra KV 365

Allegro

Andante

Rondeaux Allegro

Divertimento per Archi in re magg. KV 136

Allegro

Andante

Presto

Sarà possibile abbonarsi ad uno dei quattro cartelloni oppure comporre il proprio abbonamento con più cartelloni, acquistando tutto direttamente tramite la Piattaforma Vivaticket attivata dal Comune di Monreale.

Dall’8 marzo sarà invece possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso la Biblioteca comunale Santa Caterina (Via P. Novelli 5) o direttamente presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Bio Silvia Vaglica: viene ammessa presso il Conservatorio di Musica V. Bellini di Palermo all’età di 7 anni nella classe di pianoforte principale della prof.ssa Marzia Manno, con la quale ha concluso gli studi con il massimo dei voti e la lode; sin da bambina si esibisce di fronte al grande pubblico da solista, in gruppi da camera e con importanti orchestre sinfoniche ottenendo importanti riconoscimenti in Italia e all’estero. Durante la sua carriera si è distinta in diversi concorsi pianistici sia nazionali che internazionali vincendo numerosi premi. Ha partecipato come allieva effettiva a diverse Master classes con Docenti di fama internazionale come Anna Kravchenko, Irina Plotnikova, Christian Wilm Müller, Alexander Trostiansky. I suoi studi la portano a conseguire anche il diploma accademico di secondo livello in Musica da Camera sotto la guida del M° Alberto Giacchino con 110/110 lode e menzione d’onore presso il conservatorio di Palermo; ha seguito corsi di perfezionamento pianistico con Daniele Petralia nell’accademia pianistica siciliana. Nel 2016 le è stato conferito un riconoscimento per il Premio Donnattiva presso il teatro Massimo di Palermo e due anni dopo per La Città dei talenti ha ricevuto la Tessera preziosa del Mosaico per il suo impegno in ambito musicale e sociale. Da novembre 2018 è pubblicato a livello internazionale il suo CD di musiche per pianoforte con l’etichetta Tactus, un progetto discografico World premiere recording per aver registrato una raccolta di brani pianistici inediti di Bonifacio Maria Krug, accostandoli alle opere pianistiche sacre di Liszt. Il lavoro di ricerca sulle partiture di Krug l’ha coinvolta come relatrice al Convegno internazionale Time, Space and Spirituality: Benedictine monasticism and its Legacy svoltosi in Croazia, atti del convegno pubblicati nella rivista scientifica internazionale Crkva u svijetu. Parallelamente all’attività concertistica, è docente di pianoforte presso l’Ics Margherita di Navarra; i suoi allievi hanno vinto primi premi in concorsi pianistici nazionali. Nel 2022 è stata nominata membro del comitato scientifico/editoriale per la collana Il pentagramma – percorsi musicali della casa editrice Ex- libris e dal 2024 è accademica ordinaria dell’Accademia Collegio de’ Nobili di Firenze.

Bio Giuseppe Grippi:

Nato nel 1993, si diploma a 17 anni con lode e menzione d’onore presso l’ISSM “A. Toscanini” di Ribera (AG) sotto la guida di Massimiliano Vitale (2011). Nel 2012 viene ammesso all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma dove frequenta i corsi di alto perfezionamento tenuti da Stefano Fiuzzi, Benedetto Lupo e Carlo Fabiano, conseguendo nel 2015 i diplomi accademici in pianoforte e musica da camera. Prosegue gli studi cameristici con il Trio di Parma presso la Scuola di Musica di Fiesole e il Conservatorio “A. Boito” di Parma. Presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, consegue un diploma accademico di II livello in musica da camera sotto la guida di Monica Bertagnin. Perfeziona la sua formazione musicale con Lya De Barberiis, Olga Arzilli, Toma Popovici, Peep Lassmann, Aima Maria Labra-Makk, Pierpaolo Maurizzi, Claudius Tanski, Karl-Heinz Simon, Andrei Enoiu, Igor Cognolato. Nel 2019 vince la borsa di studio presso l’Associazione Richard Wagner di Venezia partecipando così al Bayreuther Festspiele 2019 dedicato interamente alle opere del compositore tedesco. Consegue premi in concorsi nazionali e internazionali; in Italia, si esibisce come solista e in formazioni da camera – dal duo al quintetto – presso importanti istituzioni e sale da concerto, tra cui l’Auditorium RAI di Palermo, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Università Roma Tre, il Salone Raffaello dei Musei Vaticani, l’Accademia Praeneste, l’Accademia di Romania, l’Accademia di Spagna, Nel 2015 prende parte al prestigioso Mantova Chamber Music Festival “Trame Sonore” eseguendo opere di Brahms e Schumann. Nel 2019 partecipa in formazioni cameristiche al Festival di Ravello (in programma opere di Hahn, Ravel e Franck) ed esegue a Venezia l’integrale delle Sonate per clarinetto e pianoforte op. 120 di Brahms con Fabio Di Casola (primo premio al Concours de Genève 1990). All’estero, debutta a Berlino con la Petite Messe Solennelle di Rossini. Tiene un recital presso la Barocksaal-Stift Ossiach (Austria). Collabora con l’Internationale Nikolaj Medtner Gesellschaft (Germania) eseguendo opere di Medtner presso la Kulturhaus Schwartzsche Villa di Berlino. Esegue l’integrale delle Goldberg-Variationen BWV988 di Johann Sebastian Bach presso la Alban-Berg-Saal di Ossiach (Austria). Alcune sue esecuzioni sono state trasmesse dalla RAI e da Classical Planet nell’ambito del Festival Euroclassical, con registrazioni live streaming di opere di Brahms e Schumann. Ha insegnato Pratica e lettura pianistica presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” di Siena e Pianoforte presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari e il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. Recentemente, ha svolto attività di collaborazione come docente per i corsi base di Pianoforte presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. Attualmente, è docente di Pratica e lettura pianistica presso il Conservatorio “A. Toscanini” di Ribera e studia filosofia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.





Luogo: Cine Teatro Imperia di Monreale

