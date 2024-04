Prosegue la programmazione ricca di appuntamenti al cinema al Cine Teatro Imperia di Monreale con gli spettacoli teatrali e di musica colta. Il primo appuntamento venerdì 19 aprile alle ore 21.00 con lo spettacolo teatrale “Il diletto del giovane Čechov”. Da una produzione del Teatro Ditirammu, lo spettacolo è scritto e interpretato da Alessio Barone, Marzia Coniglio e Nicolò Prestigiacomo, che ne firma la regia. Anton Čechov è conosciuto per descrivere il lento, monotono fluire della vita, senza preoccuparsi di trovarvi un senso qualsiasi, si legge nelle note di regia. La vita, sembra suggerire Čechov, è quello che è e basta. Tutto ciò che possiamo fare è ascoltarla dentro di noi, negli altri, nelle cose. Da giovane però, gli piaceva scrivere brevi commedie in un atto. Nello spettacolo si crea un umoristico microcosmo di unioni coniugali tra l’alta borghesia russa della fine del diciannovesimo secolo. Con “Il diletto del giovane Čechov” gli attori Alessio Barone, Marzia Coniglio e Nicolò Prestigiacomo ricercano attraverso i personaggi l’essenza tragicomica della scrittura portando in scena quel dramma della vita che poi, in fondo, la rende una commedia.

Sabato 20 aprile alle ore 21.00 il testimone passa allo spettacolo di teatro comico “Sopra un palazzo” con Sergio Vespertino. Il titolo di questo spettacolo è anche l’incipit di una incantatoria litania “Sopra un palazzo c’è un cane pazzo”, di una tiritera a tratti ossessiva cui dà concretezza la voce narrante, che appartiene a un tizio nevrotico, a dir poco esasperato. Se ne sta solo sul palcoscenico, anche se in compagnia di due sedie e una strana tendina. Intanto parla, straparla, inanellando slogan televisivi, marche di strumenti tecnologici: pare che ce l’abbia col mondo intero (dalla politica alla tecnocrazia). Sulla scia del suo lucidissimo e scoppiettante delirio, prefigura scenari possibili, invoca il ritorno allo stupore e alla meraviglia, esaspera, ingigantisce, enfatizza pose e aspetti, sino a lambire una comicità parossistica. Nel frattempo, sul palcoscenico, raccoglie pezzi sparsi: una lampadina, una bottiglia, schegge e brandelli. Li assembla: ma per farne cosa? Lo si saprà solo alla fine, quando le arguzie, le amenità, messe in moto da una verve irresistibile, si faranno da parte per cedere la scena alla poesia.

Domenica 21 aprile alle ore 21.00 il sipario del Cine Teatro Imperia si apre con lo spettacolo di musica “Palermo, Buenos Aires” con Pierpaolo Petta alla fisarmonica e Manuela Quadrante al pianoforte. “Palermo, Buenos Aires” è un progetto musicale che nasce con la volontà di portare sul palco, a 50 anni dall’uscita dell’album “Libertango”(1974), un omaggio al nuevo tango e al suo ideatore, l’italo argentino Astor Piazzolla, compositore e bandoneonista. L’album, che venne registrato a Milano, con l’aiuto di Aldo Pagani, suo manager e produttore, ha segnato un punto di svolta nella carriera del compositore, che fu definitivamente consacrato alla fama mondiale, e riuscì a dimostrare il suo talento nel fondere il tango con le influenze jazz. “L’assassino del tango”, così veniva chiamato Piazzolla da critici e detrattori, ha di fatto rivoluzionato questo genere musicale, utilizzando oltre alle armonie “nuove” anche organici strumentali innovativi, catturando così l’attenzione di un pubblico internazionale. Nel concerto di giorno 21 aprile al nuovo Cineteatro Imperia di Monreale, ascolteremo tra le più iconiche composizioni del “Gran Astor”, tratte sia dal capolavoro del 1974, che dalla colonna sonora appositamente scritta per il film “Enrico IV” (1984) di Marco Bellocchio, tratto dall’omonimo capolavoro di Luigi Pirandello. Il duo fisarmonica pianoforte conferisce delle possibilità timbriche ed espressive peculiari, grazie alla possibilità di sfruttare sia l’elemento ritmico e percussivo, che quello melodico, che entrambi gli strumenti possono pienamente utilizzare. Il viaggio immaginifico del tango nuevo parte dalla sua capitale d’origine, Buenos Aires, alla Francia di Richard Galliano, il compositore italo francese che più di tutti fu influenzato dallo stile di Piazzolla. Passando per Palermo, la città dei musicisti, incontra le composizioni di Pierpaolo Petta, compositore di origini arbereshe che in questo progetto presenta tre brani originali, insieme a una rivisitazione per fisarmonica sola dell’Inverno di Vivaldi, tratto da Le stagioni. Con una curiosità che forse molti non sanno: Palermo è anche un barrio di Buenos Aires, ricco di fermento culturale ed artistico, il cui nome tradisce un legame con la nostra città davvero insospettabile: il culto dell’antico patrono San Benedetto il Moro. Da Palermo, per l’appunto.

Per info biglietteria e prenotazioni dei singoli spettacoli per la programmazione Teatro e Musica, è possibile contattare il numero 366/6135784. La biglietteria è aperta tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Info 366.6135784 e sui social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017

https://www.instagram.com/cineteatroimperiamonreale/

Luogo: Cine Teatro Imperia di Monreale

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.