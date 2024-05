Prosegue la programmazione del cinema al Cine Teatro Imperia di Monreale con il lungometraggio “50 Km all’ora” con ben quattro proiezioni, martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio alle ore 18:00 e alle ore 21:00. Mentre mercoledì 8 verrà proiettato il film d’animazione “Il mio amico Tempesta” sempre con doppio turno ore 18.00 e 21.00.

“50 Km all’ora”, terza regia di Fabio De Luigi, anche sceneggiatore insieme al fedele sodale Giovanni Bognetti, è un road movie in cui, a bordo di un Ciao e di un Califfone biecamente truccati, lo stesso De Luigi (Rocco) e Stefano Accorsi (Guido) attraversano la loro regione natale sull’onda della nostalgia per quel passato cui entrambi sono rimasti ancorati per trent’anni. La pellicola è adesso al Cine Teatro Imperia.

Il film “Il mio amico Tempesta” è una fiaba che si trasforma in dramma che riesce a dare il meglio quando si allontana dal plot e si concentra sui piccoli dettagli. Il film è soprattutto un album sulla famiglia di Zoé nell’arco di quasi vent’anni, dal 2001, anno di nascita della protagonista, al 2020. Lì dentro ci sono le pagine della loro vita, prima magiche, poi drammatiche.

Per info biglietteria è possibile contattare il numero 366 613 5784, attivo dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 19:00. Costo del biglietto della programmazione Cinema: 6€ intero, 5€ ridotto, dal prezzo del biglietto sono esclusi i diritti di prevendita. I biglietti per programmazione del Cinema sono acquistabili direttamente al Cine Teatro Imperia dalle ore 17.00 dei giorni di proiezione (martedì, mercoledì e giovedì) dei lungometraggi.

È anche possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Per info 366.6135784, sui social:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017

https://www.instagram.com/cineteatroimperiamonreale/

Luogo: Cine Teatro Imperia di Monreale

