Unire il teatro al piccolo artigianato. Accade al Cineteatro Colosseum di Palermo, dove la cultura fa da padrona.

Arriva l’evento “Artigianato in teatro”. Appuntamento venerdì 10 ottobre, a partire dalle 20.30, e sabato 11 ottobre, a partire dalle 17, in via Guido Rossa 7 (Bonagia).

Un evento che dà la possibilità di conoscere il territorio di Bonagia, i suoi talenti ed i suoi prodotti.

All’evento saranno presenti alcuni stand e delle piccole degustazioni in due giornate, ad ingresso gratuito, dedicate alla cultura e all’artigianato, che ospiteranno anche diversi momenti teatrali gratuiti.





L’evento presenta un programma fitto e ben delineato che comprende:

venerdì 10 Ottobre

l’inaugurazione dell’evento con piccole degustazioni in presenza di autorità cittadine, la premiazione della compagnia teatrale amatoriale vincitrice della manifestazione “Sipario è Cultura 2025”, un monologo di Karl Valentin interpretato da Maurizio Spicuzza e in chiusura lo spettacolo teatrale “Diversamente Umano”, una commedia comico-brillante interpretata da Orazio Bottiglieri, Giorgio Pitarresi, Eleonora Randazzo e Massimo Eugenio.





sabato 11 Ottobre

spettacolo teatrale per bambini dal titolo “Vendesi Allegria”, la proiezione del cortometraggio a stampo ironico sul movimento mafioso dal titolo “La Puncitina” di Grazia Bottiglieri e per concludere lo spettacolo teatrale dal titolo “Cosa Nostra” con Orazio Bottiglieri, Gino Carista e Ciro Chimento, una commedia comico brillante anch’essa che ironizza sul fenomeno mafioso.

Due giornate di divertimento, cultura e solidarietà con diversi momenti teatrali a titolo totalmente gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3926393204.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.