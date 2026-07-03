Nella prestigiosa cornice della sede del Club Roggero di Lauria, si è svolta la cerimonia d’insediamento di Angela Fundarò alla Presidenza dell’Inner Wheel Palermo Normanna per l’anno sociale 2026/2027.

La Presidente Angela Fundarò, fondatrice del club nel 2014 e socia benemerita, ha illustrato le linee guida dettate dal tema internazionale dell’Inner Wheel “Crescere e fiorire”, sottolineando l’importanza dell’impegno condiviso, della partecipazione attiva delle socie e della realizzazione di progetti capaci di generare un impatto concreto sul territorio.





Particolare attenzione sarà rivolta alle attività di service, alla valorizzazione della cultura e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione. Una attenzione particolare sarà incentrata sulla Enciclica di Papa Leone XIV per la quale è già prevista a breve una conferenza aperta al pubblico.

L’insediamento ha rinnovato, inoltre, il contatto di amicizia con il Club Inner Wheel di Menfi, presieduto da Vita Interrante, e con le sue socie; e ha previsto la partecipazione di autorità Innerine, di ospiti e l’ingresso di nuove socie, donne medico: Eliana Gulotta e Antonella Scardino, oltre la socia onoraria Mimma Calabrò Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo.





Il consiglio direttivo sarà composto da: segretaria Maria Margiotta, tesoriera Fiorella Friscia, vicepresidente Delia Romano, addetta stampa Maria Grazia Giambona, servizi internazionali Rita Pignataro.

Consiglieri: Marisa Guarino, Maria Gambino, Annalisa Gambino, Dora Bisignano, Gabriella Tutone, Maria Teresa Rizzo, Loredana Mannina.

Luogo: Club Roggero di Lauria, Viale delle Palme, 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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