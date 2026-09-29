Nella splendida cornice della città di Spoleto, giorno 26 settembre 2026, al Palazzo Mauri ,si è svolta la premiazione del Menotti Art Festival di Spoleto, Premio Internazionale di Letteratura diretto dal Presidente Prof. Luca Filipponi. L’evento si è svolto in collaborazione con Poste Italiane che ha realizzato un annullo speciale e la divulgazione delle cartoline e del catalogo generale del Menotti Art Festival Spoleto con distribuzione a Mondadori e con presenza in 48 Paesi. Premiato il palermitano Criminologo, Giurista e Sociologo Forense Prof. Giuseppe Giocaliero PhD, Presidente AICIS Regione Sicilia, Segretario Regionale Forensics Group, Dirigente ANS Sociologi, nonché Brand Ambassador CSTM. Il Dott. Giocaliero, è già stato già premiato alla Biennale di Venezia con il Premio Internazionale Leone D’oro alla Cultura alcuni mesi fa. Collaboratore parlamentare alla Presidenza dell’ Assemblea Regionale Siciliana ARS Affari Generali, Giocaliero è plurilaureato: Laurea Magistrale in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, Lauree in Scienze Giuridiche, Criminologia, Sociologia e dottorato di ricerca PhD in Sociologia Forense, possiede diversi Master e Corsi di Alta Formazione.





A Spoleto, durante la cerimonia, è stato inoltre insignito del Premio Internazionale Menotti Art Festival “L’Aquila Capitale della Cultura 2026” per il suo impegno culturale, insieme alla moglie Dott.ssa Loredana Ferrara, che ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno nella sua professione di Fisioterapista e per la dedizione nei confronti dei diversamente abili. Da pochi giorni il Prof Giocaliero è stato designato quale Responsabile del Dipartimento Cultura e Società per i Comitati civici a difesa dei diritti dei cittadini a Palermo ed è anche all’interno della Commissione Internazionale dei Diritti Umani IHRC, organismo intergovernativo. Insignito della Benemerenza SMOM dai Cavalieri di Malta per l’impegno umanitario e dallo SMOC Cavalierato Costantiniano per l’impegno su un progetto umanitario anche in Uganda, Giocaliero è attivo all’interno del CESFAT( Laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense) e di NACA garantendo il suo impegno nei rapporti con le istituzioni e con i mass media. Già premiato nel 2016 con L’Aquila d’Argento, Premio Nazionale concesso dall’ Accademia di Arte Etrusca per l’impegno in ambito culturale e ambientale durante la consiliatura in II Circ.Palermo e la sua Presidenza della Commissione Cultura Consiliare II.

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