Le previsioni de IlMeteo.it

Ottobre inizierà giovedì 1 con temperature superiori alla media e punte fino a 31°C, ma dopo il tramonto il calo termico sarà marcato: nelle località di montagna si potranno registrare 8-9°C, mentre in pianura le minime si attesteranno mediamente intorno ai 13-15°C. L’alta pressione sul Mediterraneo manterrà lontani i sistemi perturbati e accompagnerà l’Italia verso un fine settimana prevalentemente stabile.

È la previsione di iLMeteo.it, illustrata dal meteorologo Federico Brescia. Il sole interesserà soprattutto il Centro-Sud e le Isole Maggiori, mentre al Nord-Ovest arriveranno più nubi e qualche debole precipitazione isolata, quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali.

Dove si raggiungeranno 30-31°C

Il passaggio da settembre a ottobre non porterà subito un calo delle temperature durante il giorno. Le massime raggiungeranno i 30°C nelle zone interne di Toscana, Umbria e Campania, oltre che nelle aree interne della Sardegna. A Oristano si potrà arrivare fino a 31°C. Sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato almeno fino al fine settimana. La presenza dell’alta pressione sul Mediterraneo impedirà, infatti, il normale transito delle perturbazioni. Una situazione diversa interesserà il Nord-Ovest. Il passaggio di aria più umida porterà maggiore nuvolosità, accompagnata da qualche debole pioggia isolata. Le precipitazioni saranno concentrate quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Un cambiamento più ampio viene indicato come possibile soltanto nel corso della prossima settimana.

Dopo il tramonto temperature in netto calo

Il caldo delle ore diurne non proseguirà durante la notte. L’assenza di nuvole favorirà, infatti, il raffreddamento dopo il tramonto, determinando una sensibile differenza tra le temperature registrate di giorno e quelle delle ore notturne. Nelle città di montagna le minime potranno raggiungere 8-9°C. In pianura i valori si collocheranno mediamente intorno ai 13-15°C. Si conferma così una delle caratteristiche di questa fase: temperature diurne elevate e superiori alla media del periodo, accompagnate da notti e prime ore del mattino decisamente più fresche.

Martedì qualche piovasco sulla bassa Sicilia

Nel dettaglio, martedì 29 settembre al Nord sono previste velature sui settori occidentali e sole altrove. Al Centro il cielo sarà sereno. Al Sud e sulle Isole è, invece, atteso un aumento della nuvolosità sulla bassa Sicilia, dove potranno verificarsi occasionali piovaschi. Mercoledì 30 settembre il Piemonte avrà un cielo più nuvoloso, mentre sul resto del Nord prevarranno condizioni serene. Sole al Centro, al Sud e sulle Isole. Con l’arrivo di giovedì 1 ottobre, il Nord continuerà a mostrare maggiore nuvolosità sui settori occidentali e velature nelle altre zone. Al Centro è previsto tempo soleggiato, mentre al Sud e sulle Isole il cielo sarà sereno. La tendenza indicata mantiene condizioni stabili anche durante il weekend.

Atlantico senza uragani, quattro attivi nel Pacifico

La previsione segnala anche una particolare configurazione fuori dall’Italia. Nell’Oceano Atlantico, secondo i dati riportati da iLMeteo.it, durante la stagione non si è ancora osservato alcun uragano. Una totale assenza di uragani in questo periodo non si registrava da 112 anni. Nel Pacifico, al contrario, vengono segnalati contemporaneamente quattro uragani attivi. La fonte indica che questa distribuzione potrebbe essere una risposta diretta al fenomeno di El Niño, associato a condizioni che tendono a ostacolare lo sviluppo dei sistemi tropicali nell’Atlantico e, contemporaneamente, a favorirne la formazione nel Pacifico. Per l’Italia, intanto, l’attenzione resta sulla stabilità dei prossimi giorni: sole prevalente, temperature diurne elevate e un raffreddamento molto più evidente dopo il tramonto.