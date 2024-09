Improvvisazione, eleganza, passionalità e poche regole semplici che dettano i limiti dell’improvvisazione: il leader guida, il follower segue. Parliamo della danza più famosa al mondo, il Tango argentino, che venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 21:00, sarà assoluto protagonista al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani, con lo spettacolo “Tangos, ecos de mi tierra” creato e rappresentato da Silvina Larrea e Pablo Pouchot, noti coreografi e ballerini professionisti argentini.

Sul palco, accompagnati dalle musiche dei grandi compositori che hanno contribuito a rendere famosa la danza argentina nel mondo come Astor Piazzolla, Armando Pontier, Francisco Canaro, Agustin Bardi, Roberto Zerillo, oltre ai due coreografi, troveremo i ballerini della Compagnia Civitas Tango formata da otto danzatori che interpreteranno alcuni momenti della storia del tango, raccontando la passione nelle sue forme contraddittorie: le coppie saranno formate dai tanghèri Antonio Davì e Simona Li Puma, Lorenzo Andreucci e Alessandra Enea, Antonio Mogavero e Lorena Pagano e Ignazio Ferraro e Alessia Moscato. Stili danzanti ed interpretativi, insieme ai diversi cambi di costumi, creeranno un arcobaleno di sensazioni sulle note dei tanghi tradizionali, tango-vals, milonga e il tango nuevo di Astor Piazzola.

Originario della regione del Río de la Plata, nato in Argentina e Uruguay, sull’origine della parola Tango non si hanno notizie certe. Utilizzato come espressione popolare e artistica, il tango comprende musica, danza, testo e canzone ed è caratterizzato da tre ritmi musicali diversi ai quali corrispondono altrettante distinte tipologie di ballo: il Tango, la Milonga e il Tango vals (Vals criollo). Considerato inizialmente peccaminoso ed indecente, il Tango è riuscito in seguito a venire universalmente accettato fino alla sua definitiva consacrazione nella veste di portavoce della cultura argentina nel mondo tanto che il 30 settembre del 2009, l’Organizzazione culturale delle Nazioni Unite, Unesco, ha dichiarato il Tango come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Il costo del biglietto è di 12 € (settore unico) e sarà possibile acquistarlo: on line, al botteghino, sito all’interno di Villa Margherita, oppure direttamente in loco il giorno del concerto fino a un’ora prima dell’inizio e previa disponibilità posti. Si ricorda inoltre che la biglietteria osserverà i seguenti orari: lunedì e il giovedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto. Si ricorda che l’Ente Luglio Musicale aderisce a “18App” e “Carta del docente”. Per tutti gli under 35 è invece possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti i biglietti sottoscrivendo la “Carta fedeltà under35” con una spesa di 10,00 €.

