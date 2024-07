Il mare “Dallo Ionio al Tirreno”, come recita il nome dell’evento, sarà il protagonista di una cena a quattro mani che si svolgerà lunedì 15 luglio al ristorante Bàtu, il fine dining all’interno del Grand Hotel San Pietro di Taormina, il 5 stelle di proprietà di Lindbergh Hotels situato in provincia di Messina.

Le mani sono quelle di Luca Miuccio, Executive Chef del Grande Hotel San Pietro, e di Giuseppe Costa, chef patron del ristorante Il Bavaglino, una stella Michelin a Terrasini, nella provincia palermitana. Due amici, prima di tutto, entrambi con una passione per la cucina ittica, entrambi con un’attenzione particolare nei confronti della sostenibilità ambientale, del riciclo e della lotta agli sprechi ed entrambi chef di ristoranti dalla vista mozzafiato su due dei mari che bagnano la Sicilia,. E sarà dunque l’Isola la vera protagonista della serata, declinata in un menu nel quale i piatti di Miuccio e di Costa si alterneranno secondo la sensibilità di ognuno dei due chef.

“Abbiamo deciso di riproporre per il secondo anno la cena con lo chef Costa – spiga Luca Miuccio – visto il successo riscosso nella prima edizione, successo dovuto anche alla sintonia che fin dal primo istante si è creata in cucina frutto di un profondo rispetto professionale reciproco. Con lo chef Costa, infatti, condividiamo la stessa attenzione per il territorio, il rispetto per la materia prima e la stessa dedizione sul lavoro. Con cene come queste, ci impegniamo a portare in tavola l’amore per la nostra terra e un’interpretazione condivisa dei prodotti che essa ci offre”.

La cena sarà il primo evento che il Bàtu ospiterà quest’anno, il ristorante fine dining del Grand Hotel San Pietro custodito come una gemma in una teca di vetro posizionata sulla terrazza della villa storica del Novecento che ospita la struttura. Da qui, la vista spazia dall’Isola Bella all’Etna seguendo la linea dell’orizzonte disegnata dal Mar Ionio. Ed è qui che lo chef Miuccio esprime la sua idea di cucina tesa al mondo vegetale, sia come espressione pura dei prodotti locali che come esaltazione dei piatti di pesce e di carne.

Il viaggio sensoriale alla scoperta della Sicilia continua anche con la proposta beverage, che prevede un cocktail di benvenuto a base di Amaro Amara e altri prodotti siciliani e una selezione di etichette delle cantine La Contea e Hauner.

La cena avrà luogo a partire dalle ore 20 e sarà aperta al pubblico al prezzo di 150 euro a persona, bevande incluse, fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni chiamando il 366 6341175 o via mail all’indirizzo fbmanager.sanpietro@lbhs.it.

Bàtu – Grand Hotel San Pietro

Via Pirandello, 50 – Taormina (Me)

tel. 366 6341175/0942 620711

fbmanager.sanpietro@lbhs.it / info.sanpietro@lbhs.it

www.sanpietrotaormina.com

La struttura dispone di un ampio parcheggio privato ad uso esclusivo degli ospiti







Luogo: Grand Hotel San Pietro, Via Luigi Pirandello, 50, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

Data Inizio: 15/07/2024

Data Fine: 15/07/2024

Ora: 20:00

Artista: Giuseppe Costa e Luca Miuccio

Prezzo: 150.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.