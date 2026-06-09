Ad accogliere i soci dei due club, dopo la cerimonia di sottoscrizione del patto di amicizia presente il sindaco di Modica Maria Monisteri, il direttore del Consorzio Nino Scivoletto.

Le delegazioni guidate dai rispettivi Presidenti Pina Angelico e Salvatore Leone , hanno registrato la presenza di Antonio Davì Luogotenente Governatore Divisione 3 Sicilia Sud Est, Angelo Corsaro Luogotenente Divisione 2 Sicilia, Carlo Assenza Tesoriere del Distretto Italia San Marino e la prestigiosa presenza del Confermato Governatore del Distretto Italia San Marino Nunzio Spampinato.





Nel suo intervento di saluto il Direttore Scivoletto ha ricordato i consolidati rapporti che legano il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica e il Kiwanis che già in occasione dell’ EXPO 2015 a Milano hanno lanciato il progetto connesso alla campagna ELIMINATE.

“Un evento che si è svolto nel Cluster del cacao e del cioccolato alla presenza di tutti i Presidenti dei Distretti italiani e del Presidente internazionale Jhon Button alla presenza di centinaia di delegati provenienti da tutto il mondo. In quella occasione è stata presentata la scultura realizzata per l’ occasione dallo scultore Enrico Candiano, oggi esposta permanentemente al Museo del Cioccolato, unitamente alla barretta prodotta in 2500 esemplari utilizzata per raccogliere i fondi. Le barrette di cioccolato di Modica diffuse attraverso delegati Kiwanis in decine di Paesi, con l’obiettivo di finanziare vaccini contro il tetano materno e neonatale, sono diventate uno strumento concreto di solidarietà con il claim “una barretta salva una vita”.





Attorno alla splendida scultura di cioccolato che rappresenta l’Italia , i presidenti dei club Angelico e Leone hanno ringraziato il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP per la dolce ospitalità e raccolto l’invito del direttore del Consorzio di promuovere la sottoscrizione di un gemellaggio fra le città di Zafferana Etnea e di Modica , assicurando fin d’ora la partecipazione del Consorzio alle iniziative che saranno promosse anche in occasione delle celebrazioni del bicentenario della fondazione della città di Zafferana Etnea.

La visita al Museo si è conclusa con la degustazione del cioccolato di Modica IGP in quattro diverse aromatizzazioni e con la consegna a tutti i delegati della barretta speciale dedicata al gemellaggio che autografata dai due presidenti è stata aggiunta alla collezione degli incarti speciali.

Offerto in dono ai due presidenti il volume “Il primato del cioccolato di Modica” di Grazia Dormiente edito dal Poligrafico e Zecca dello Stato.

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso Umberto I Modica, 149

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