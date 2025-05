Il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa ospiterà, l’8 e il 9 maggio prossimi, le “GIORNATE DI STUDIO SULL’ACCESSIBILITÀ NEI LUOGHI DI CULTURA: STTATEGIE E BUONE PRATICHE PER UNA ESPERIENZA INCLUSIVA”, un appuntamento di rilievo nazionale dedicato all’inclusione e all’accessibilità nei luoghi della cultura.

L’iniziativa, promossa dal Parco Archeologico di Siracusa, in collaborazione con la Fondazione INDA e l’Associazione Turismo per Tutti, si propone come un’importante occasione di confronto e formazione su strategie, tecnologie e buone pratiche per garantire un’esperienza culturale pienamente accessibile e inclusiva.

Durante le due giornate si discuterà di accoglienza turistica e delle diverse tipologie di accessibilità – fisica, sensoriale e cognitiva – con focus su esigenze specifiche di persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive. Tra i temi trattati l’eliminazione delle barriere architettoniche, i percorsi tattili e multisensoriali, l’utilizzo di audioguide descrittive e video in LIS, il linguaggio semplificato e la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), le tecnologie avanzate come app mobili, la realtà virtuale e aumentata, i sistemi vocali e l’intelligenza artificiale.

Ampio spazio sarà dedicato alla comunicazione dell’accessibilità e alla presentazione di esperienze virtuose già adottate in diversi contesti museali, con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni pubbliche e private e promuovere una cultura dell’accoglienza.

L’evento sarà totalmente accessibile e prevede anche la presenza di interpreti LIS, a supporto delle persone sorde.

La partecipazione di esperti nazionali e internazionali garantirà un confronto di alto livello sulle sfide e le prospettive future per un patrimonio culturale veramente fruibile da tutti.

Le Giornate di studio rappresentano un’opportunità preziosa per operatori culturali, istituzioni, associazioni e cittadini che desiderano contribuire attivamente alla costruzione di una società più equa e inclusiva.





Luogo: Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa, Viale Teocrito Siracusa SR, 96

