Domani e dopo domani, 21 e 22 novembre, al Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala (PALM), si svolgeranno le Giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) per le scuole.

Sono previste visite scolastiche esclusive e dedicate, condotte da apprendisti Ciceroni, ossia studenti appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti, che illustreranno a coetanei e non, le bellezze del patrimonio culturale della città. “In particolare quest’anno – dice la Direttrice del PALM, Anna Occhipinti – gli studenti descriveranno i monumenti dell’Area archeologica di Capo Boeo, la domus, l’imponente viale della Plateia Aelia e i mosaici sottostanti ad alcuni locali del cine Teatro Impero, che potranno quindi essere ammirati da tutti”.

Il FAI, che promuove numerosi progetti pensati per le scuole di ogni ordine e grado, al fine di coinvolgere, tramite un’offerta ricca e variegata, tutti gli studenti, si rivolge dai bambini della scuola dell’infanzia fino ai ragazzi delle superiori, che sono invitati, assieme ai loro insegnanti, a vivere il patrimonio di storia, arte e natura attraverso un’esperienza formativa e condivisa.

Obiettivo è stimolare lo spirito di una cittadinanza attiva che non si limiti a considerare il patrimonio una materia da studiare, ma che porti i giovani a impegnarsi in prima persona nella sua scoperta e nella sua tutela allo scopo di sviluppare un apprendimento esperienziale. In tutta Italia saranno centinaia i luoghi che accoglieranno le classi delle scuole di ogni ordine e grado: gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di scoprire nel loro territorio luoghi spesso poco noti e chiusi al pubblico.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.