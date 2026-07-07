In Sardegna

Oggi, martedì 7 luglio, intorno alle 11, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto all’interno del resort Valle dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord-est della Sardegna. Il piccolo si trovava in vacanza con la famiglia nella struttura ricettiva, nelle vicinanze della spiaggia La Licciola, quando ha accusato un improvviso malore. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario, per il bambino non c’è stato nulla da fare.

La sequenza dei soccorsi

Il medico presente nel resort è intervenuto immediatamente avviando le manovre di rianimazione, mentre venivano allertati i soccorsi esterni. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e l’elisoccorso. L’intervento è stato tempestivo, ma non è bastato: il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei soccorritori.

Le cause ancora da accertare

Al momento le cause della morte non sono note. Nelle prossime ore gli accertamenti medici dovranno stabilire con precisione cosa ha provocato il collasso improvviso. Non sono stati resi noti eventuali problemi di salute pregressi del bambino, e le autorità stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti immediatamente precedenti al malore.