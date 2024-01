Nell’ambito della rassegna organizzata da Palermo Classica presso il Parco Archeologico di Selinunte, per ragioni di tipo logistico, il concerto del 6 gennaio alle ore 18.30 si esibirà la pianista Kwanyee Chan con un concerto interamente da solista in un recital con il seguente programma:

Schumann

Notturno Op. 6 n. 2 in fa Maggiore

Schumann

Papillons Op. 2

Debussy

Clair de Lune

Images, Libro 2

L’isle joyeuse, L. 106

Nata e cresciuta a Hong Kong, Kwanyee Chan ha completato il suo Bachelor of Music (Musica Contemporanea e Pedagogia della Performance) nel 2018 presso la Education University di Hong Kong, studiando con Tino Maxwell dove ha ricevuto il CCA Artistic Excellence Award. Attualmente le è stata assegnata una borsa di studio per studiare il programma Artist Masters presso la Guildhall School of Music and Drama di Londra, dove studia con la professoressa Lucy Parham.

