S’intitola “Fuori di chiave (percorsi pirandelliani)”, lo spettacolo di e con Fabrizio Falco in scena alle 21 di sabato 30 novembre e alle 18 di domenica 1 dicembre al Piccolo Teatro dei Biscottari, al civico 27 di via dei Biscottari.

Uno spettacolo, quello che propone il regista e unico protagonista sul palcoscenico, nel quale lo spettatore viene invitato a entrare in un percorso all’interno del repertorio delle novelle, ma soprattutto quello poetico di Luigi Pirandello.

Partendo dalle poesie in cui si trovano in nuce tutti i temi cari a Pirandello, in questo caso proposte in una forma più semplice e immediata, ecco il fuoco dei componimenti rappresentato dal rapporto tra l’uomo, la natura e sè stesso. Un alfabeto pirandelliano inedito, che compone il tassello mancante di un mosaico più ampio rappresentato dalla sua immensa opera.

Prenotazione obbligatoria, scrivendo alla mail: incontroteatro2@gmail.com, oppure chiamando il cell. 388. 3255022.

Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

