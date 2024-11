Un libro che si rivela un’autentica perla per chi desidera immergersi nella ricchezza linguistica e culturale dell’isola scoprendo modi di dire e espressioni tipiche siciliane che, attraverso il linguaggio quotidiano, raccontano l’essenza di una terra unica, fatta di tradizioni, storia e una saggezza popolare che affonda le radici nei secoli.Un testo nel quale l’autore, con uno stile chiaro e diretto, guida il lettore in un viaggio tra le parole e le espressioni più colorite della lingua siciliana.

S’intitola “In Sicilia si dice così” il libro di Piero Libro, edito da Nuova Ipsa, che verrà presentato alle 18 di venerdì 15 Novembre al Piccolo Teatro dei Biscottari, in via dei Biscottari 27.

A interagire con l’autore sarà Daniela Martino. Modererà Isidoro Farina, responsabile eventi della casa editrice “Nuova Ipsa”.

Letture a cura dei giovani attori dell’associazione “Incontroteatro”.

IL LIBRO

Una raccolta “seria” di modi di dire siciliani, che include 500 locuzioni usate tutt’oggi sia da persone mature che dai giovani. Il modo di dire è cosa diversa dal proverbio, e riduce a poche parole un concetto altrimenti più lungo a spiegarsi, pertanto è molto usato dai siciliani, abili a farsi comprendere e a comprendere con menza palora. In questa raccolta i modi di dire sono stati suddivisi per tematica. Per ognuno sono state riportate la dicitura in dialetto e la traduzione letterale in italiano e in inglese, con la spiegazione del significato e dove possibile dell’origine. Auspichiamo che questa lettura sia gradita anche ai più giovani, fra i quali l’uso del dialetto è ancora visto con diffidenza, poiché nell’immaginario collettivo è accostato a poca scolarizzazione e cultura o viene ricondotto alla malavita, tutto il contrario di ciò che veramente è: Storia e Anima della Sicilia.

Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

