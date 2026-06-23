Nuovo prestigioso riconoscimento letterario per il poeta e scrittore brolese Rosario La Greca. All’autore è stato, infatti, conferito il Gran Premio della Giuria nell’ambito del Premio Europeo di Poesia Inedita “Ossi di Seppia – Solstizio d’Estate 2026”, grazie alla poesia inedita “La flotilla…”. Un omaggio poetico all’iniziativa Global Sumud Flotilla, la più ampia missione navale non violenta, mai tentata a sostegno dei palestinesi, coordinata da una rete globale di movimenti e associazioni.







La Cerimonia di premiazione si è svolta il 20 Giugno 2026, ad Arma di Taggia (Imperia), la pregevole iniziativa culturale che si prefigge di valorizzare la poesia inedita di autori italiani e stranieri, è stata promossa dall’Associazione Culturale Mondo Fluttuante, presieduta dal poeta Lamberto Garzia. Il poeta brolese è il Fondatore e Presidente del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino” , giunto ormai alla quinta edizione e del Premio Internazionale di Poesia Religiosa“Beata Vergine Maria di Lourdes”, giunto alla quarta edizione.





In 27 anni di attività culturale, ha composto centinaia di opere poetiche che spaziano da temi a carattere religioso a temi d’impegno civile e sociale e pubblicato numerose raccolte di poesie e anche un libro di narrativa. Si è posto all’attenzione nell’ambito letterario ricevendo tantissimi riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale, suoi testi poetici sono apparsi su Antologie e periodici di poesia contemporanea e tradotti in lingua inglese, francese, spagnola e serbo croato. Autore di testi musicali iscritto alla Siae, a tutt’oggi, ha composto oltre 50 testi per brani, soprattutto religiosi.

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