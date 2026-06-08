Nonostante il ritiro, ottima prestazione per il 19enne portacolori Simone Rappa (Ypsilon HF Rally6), in coppia con l’altro siciliano Roberto Interdonato, al debutto tanto nel prestigioso Trofeo Lancia quanto alla gara scaligera valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

Il rookie palermitano atteso, a luglio, al prossimo duplice round del monomarca: il XIV Rally di Roma Capitale





Seppur archiviato con un ritiro, il duplice esordio del 19enne Simone Rappa, tanto al 44° Rally Due Valli, terzo round stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, quanto nel prestigioso Trofeo Lancia, ha fatto decisamente ben sperare per il prosieguo di stagione. Sulle selettive strade del Veronese, il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl), alla guida della Ypsilon HF Rally6 curata dal team Sportec e navigato dall’altro siciliano Roberto Interdonato, infatti, ha affrontato l’inedito quanto ostico impegno col giusto piglio. Il giovane figlio d’arte (il papà Gianfranco è un copilota di lungo corso) ha recitato il ruolo di battistrada sin dall’apertura del venerdì (articolata su cinque prove speciali), confermando la leadership anche l’indomani fino a quando, nel corso della decima frazione cronometrata (delle 13 in programma), non è incappato in una “toccata” che ha danneggiato l’intera parte meccanica della gomma anteriore destra costringendolo, giocoforza, a dichiarare forfait.





«Voglio guardare al bicchiere mezzo pieno. La vettura, per quanto rientri tra le “piccoline” dell’intero lotto, si è dimostrata molto performante e competitiva. Abbiamo iniziato a prenderne le misure, è un ottimo punto di partenza» – ha raccontato Rappa a ruote ferme – «Prima dello stop, era andata al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Sin dallo start, infatti, abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, nonostante le mutevoli condizioni del fondo. Così, sul secondo passaggio della “San Francesco” ho iniziato a spingere tanto per “testare” oltremodo la Ypsilon quanto per incrementare il vantaggio sui nostri diretti avversari. All’ingresso in una curva, purtroppo, sono entrato forte sottovalutando lo sporco accumulatosi sull’asfalto, tanto da perdere il controllo del mezzo e impattare contro delle pietre. Un episodio negativo, ovvio, ma che nel mio percorso di crescita e apprendistato mi servirà d’esperienza». Accantonata la competizione scaligera, il rookie palermitano ha già rivolto le proprie attenzioni al prossimo round del monomarca: il XIV Rally di Roma Capitale, distribuito su due tappe valide per altrettante gare a sé stanti.





Calendario Trofeo Lancia 2026

5/6 giugno – 44° Rally Due Valli (Ve); 4 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (1^ tappa); 5 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (2^ tappa); 1/2 agosto – 20° Rally Regione Piemonte (Cn); 16/18 ottobre – 73° Rallye Sanremo (Im).





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