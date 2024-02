È la festa più allegra e colorata dell’anno, amata da grandi e piccini. Al Re Mida – Casa Cultura di Palermo si festeggia in grande. Un pomeriggio di risate, musica e divertimento in cui incombe una sola regola: se potete, venite in costume.

Appuntamento, in via Filippo Angelitti, 32 (Piazza Campolo), martedì 13 febbraio, alle 17. Un team esperto d’animazione si prenderà cura dei bimbi viziandoli con delizioso zucchero filato e tantissime chiacchiere di carnevale.

Un pomeriggio all’insegna del fascino spensierato del carnevale, dalla musica coinvolgente e dei tanti personaggi che vi porteranno in un mondo colorato e magico.

Il biglietto d’ingresso ha un costo 8 euro; 6 euro, invece, per i bambini. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 3926393204 e 0917467677.

