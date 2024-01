L’arrivo di un anziano signore, presso una casa di riposo, non è come quello di chiunque. Cosa accade quando ci si ritrova di fronte ad una segretaria un po’ nervosa ed esuberante che lo coinvolge in una serie di marachelle?

Il figlio dell’uomo, allora, disperato, ogni giorno torna a trovarlo per cercare di risolvere i guai causati. Tutto questo è la commedia brillante di Orazio Bottiglieri “Casa di cura per papà”. Sul palco Gino Carista, Tiziana Martilotti e Orazio Bottiglieri.

Appuntamento sabato 20, alle 21:15, e domenica 21 gennaio, alle 18, presso il ReMida – Casa Cultura, in via Filippo Angelitti, 32.

Una commedia emozionante con un finale coinvolgente che parla del rapporto padre-figlio.

Il costo del biglietto è di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 091 7467677 o 392 6393204.

