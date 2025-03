Sabato 8 e domenica 9 marzo, alle ore 17,30, al Roots, in via Borrello, 73 a Catania, andrà in scena lo spettacolo della rassegna ‘Teatro dei Giganti’, ‘Hansel e Gretel’, prodotto dalla compagnia pugliese Molino D’Arte.

È uno spettacolo di figura con pupazzi e attori. Il regista Antonello Arpaia ha voluto dargli una nuova chiave di lettura, un’altra storia, pur mantenendo gli elementi classici della fiaba una nuova avventura con un lieto fine per tutti.





Nel bosco Hansel e Gretel si sono persi. Sono affamati e in cerca di cibo. Tra un litigio e un battibecco scoprono la casa della strega e cominciano a mangiare i dolci di cui è fatta. La strega li coglierà in flagranza di sgranocchiamento e li catturerà. Ma qualcosa di inaspettato succederà. La vicenda comincia nel bosco in cui i due fratelli si perdono, e sin da subito Hansel attore e Gretel pupazzo interagiscono creando una serie di gag che conducono il giovane spettatore a una vicenda che si discosta dalla fiaba che tutti conoscono.

La vicenda introduce grazie al personaggio della strega contenuti e spunti di riflessione sulla ricerca della propria identità, sull’inclusione, sulla diversità e sull’accoglienza. Il linguaggio del muppet rende il personaggio prossimo alla vita del bambino, al gioco intelligente che volge verso il moto empatico e mette in atto quel gioco del parteggio per il buono o per il cattivo che in teatro esula da qualsiasi giudizio e conduce verso il senso. Una baracca che si trasforma gioca su cambi di scena e di luce che avvolgono ogni sequenza in una magia comica a misura di famiglia.

In scena Filippo Giordano, Angela Borromeo, Antonello Arpaia.

Vi aspettiamo!

Per prenotazioni e informazioni: 353.4304936

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.