Sette appuntamenti dedicati ad alcuni degli artisti e delle opere fondamentali della storia del pop e del rock: la nuova musica classica del XXI secolo, il feel rouge di “Hall Of Rocks”. La rassegna musicale di rock internazionale promossa ed organizzata da Fire Ants che prenderà il via mercoledì 25 ottobre alle 21:00 al teatro Jolly a Palermo con il Tributo ai Genesis eseguito dagli Oberon.

“La rassegna “Hall Of Rocks” – spiega Manfredi Crisà di Fire Ants – nasce dall’idea che ciò che viene intesa come musica “pop e rock” abbia raggiunto in molti casi un’importanza di tale rilievo, avendo costituito parte fondamentale del cambiamento culturale avvenuto nella seconda metà del ‘900, da poter essere considerata come classica. Da qui la voglia di raccontare alcune di queste esemplari prospettive attraverso concerti dedicati, portando in scena, con cura delle modalità e in contesti appropriati, la riproposizione di particolari album in versione integrale o l’interpretazione di progetti artistici caratteristici che richiamino precisi momenti estetici e abbiano avuto un’influenza importante sulle correnti “pop” che si sono avvicendate negli ultimi decenni”.

Manfredi Crisà, Giuseppe Pitarresi e Anna Abbate, il nucleo di Fire Ants, organizzazione di spettacoli ed eventi che, seppure di recente formazione, vanta varie esperienze pregresse nel mondo dello spettacolo, portando sui palchi show sempre più complessi ed elaborati con crescente apprezzamento e riscontro da parte del pubblico, fino alla decisione di definirsi ufficialmente come unico organico indipendente.

“La nostra visione – continua Crisà – si è modellata in maniera ampia sotto molti aspetti, alcuni dei quali oltre la semplice produzione di uno spettacolo: i format proposti permettono allo spettatore di addentrarsi individualmente nella circostanza in cui si ritrova, dove la musica viene utilizzata come starter di un percorso sociale e culturale, con l’obiettivo di mostrare in prospettiva un vasto orizzonte molto più dettagliato per consentire al pubblico di godere appieno dell’esperienza offerta”.

Dall’omaggio degli Oberon ai Genesis per celebrare il 50° anniversario dell’uscita del loro capolavoro discografico “Selling England By The Pound” mercoledì 25 ottobre, alla musica dei Queen il 17 novembre interpretata dai Good Company per una serata dedicata alla memoria del frontman più amato di sempre, dai Beatles il 20 dicembre in cui i Beathall ripercorerranno l’evoluzione artistica di Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, dal periodo beat al momento momento psichedelico fino alla maturità e si riprenderà ad anno venturo, il 19 gennaio 2024, con il genio artistico di Mark Knoplfler e della sua leggendaria band, i Dire Straits, interpretato da Dire Action.

La rassegna musicale “Hall Of Rocks” continuerà il 16 febbraio con il quinto appuntamento con il tributo agli U2, tutti i classici interpretati dagli Exit, concentrati in una elettrizzante performance ispirata a quello che fu uno dei loro più bei concerti dal vivo: quello allo Slane Castle del 2001, da cui è tratto il live album “Go Home”.

Il sesto appuntamento della rassegna, il 28 marzo è il concerto celebrativo per il trentesimo anniversario dell’album “The Division Bell” che fu il canto del cigno dei Pink Floyd, eseguito integralmente dal progetto “A Pink Floyd Experience”.

La rassegna si conclude il 26 aprile 2024 con la magistrale interpretazione dei Three In The Sahara, l’assoluto genio artistico dei Police diviene protagonista in questo concerto dedicato ai classici della loro carriera, in un percorso musicale che va da “Outlandos D’Amour” a “Synchronicity”.

Tutti i concerti saranno alle 21:00.

Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Tickettando e al botteghino del Teatro Jolly (via Domenico Costantino, 54 Palermo).

www.fire-ants.it

fb www.facebook.com/fireants.events

Instagram.www.instagram.com/fireants.event

Luogo: Teatro Jolly, Via Domenico Costantino, 54/56, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 25/10/2023

Data Fine: 26/04/2024

Ora: 21:00

Artista: Fire Ants

Prezzo: 15.00

