Prosegue il Cartellone del teatro Sant’Eugenio di Palermo che, dall’8 al 23 marzo, il sabato alle ore 21 e la domenica alle 17.45, proporrà la nuovissima commedia brillante “Oh Mamma il mio 18esimo”, scritta e diretta da Lavinia Pupella che sarà in scena con la sorella Daniela Pupella, Leonardo Campanella, Iaia Corcione, Francesca Picciurro, Fabiola Arculeo, Luciano SergioMaria, Ciccio Russo e, nei panni della festeggiata, la giovanissima allieva attrice di Crescinteatro Sofia Pupella.

SINOSSI

La benestante famiglia Sajeva è alle prese con i preparativi per l’evento del secolo: la festa dei 18 anni della secondogenita Marta (Sofia Pupella), la figlia accontentata in tutto, adorata da mamma Cecilia (Lavinia Pupella) e da papà Duilio (Leonardo Campanella) che, invece, si ritengono meno fortunati nel rapporto con la primogenita Vittoria (Francesca Picciurro), figlia difficile e impegnativa. Quindi, tutti al servizio della festa di Marta che dovrà necessariamente soddisfare le aspettative che l’appartenenza sociale della famiglia richiede. Ma c’è un grande problema a cui far fronte: gli amici Mia (Fabiola Arculeo), Arturo (Luciano SergioMaria) e Tito (Ciccio Russo), riusciranno ad essere di aiuto? A dare una mano c’è anche zia Fiorella (Daniela Pupella) e, come ogni grande festa richiede, non può mancare la make up artist e hair stylist (Iaia Corcione) che è anche massaggiatrice.

Un quadro dei genitori di oggi vittime dei figli, incapaci di dire di no, e di mettergli limiti e paletti; ma, a far da protagonista, saranno le risate come da perfetto stile firmato Pupella.

INFO SPETTACOLO

Biglietti: €16 intero, €14 ridotto (over 65).

Il teatro Sant’Eugenio – Direzione Artistica Pupella, si trova in piazza Europa 39/41 a Palermo.

Info e prenotazioni biglietti: 091.6710494.

Ulteriori info e biglietti online

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 08/03/2025

Data Fine: 23/03/2025

Ora: 21:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 16.00

