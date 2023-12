Al Teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41, a Palermo, sabato 30 dicembre, alle ore 11, si svolgerà un convegno dal tema “Joe Petrosino, la tenacia di un uomo”, a cura dell’associazione Nuova Palermo, organizzazione di Fabiola Arculeo. Ad intervenire, sul palco, saranno: Lino Buscemi (giornalista e storico), Salvo Toscano (giornalista e scrittore), Federico Cimò (magistrato/attore), Francesca Picciurro (artista) e Marco Pupella (autore e regista).

“Un convegno su un personaggio straordinario dalla tenacia straordinaria – ha commentato Marco Pupella -. La stessa tenacia che lo condusse da New York a Palermo per scovare alla radice quei mafiosi che hanno inquinato la società civile newyorchese”.

Il teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione artistica Pupella, lo scorso 6 e 7 maggio, aveva messo in scena l’opera teatrale “Joe Petrosino e il delitto del barile”, scritta e diretta da Marco Pupella, e tratta dal romanzo del giornalista Salvo Toscano dal titolo “Joe Petrosino. Il mistero del cadavere nel barile” (Newton Compton Editori). La rappresentazione, che prende il via da un reale fatto di cronaca nella New York dei primi del ‘900, è stata interpretata dagli attori: Massimo Pupella, Massimiliano Sciascia, Leonardo Campanella, Federico Cimò, Valentino Pizzuto, Daniela Pupella, Mirko Ingrassia, Fabiola Arculeo, Luciano Sergiomaria, Francesco Grisafi, Nando Chifari e Vincenzo Aiello.

L’ingresso al convegno è libero.

Info: 091.6710494 | 347.6567725.

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 30/12/2023

Data Fine: 30/12/2023

Ora: 11:00

Artista: vari artisti

Prezzo: 0.00

