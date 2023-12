Il primo spettacolo della nuova stagione del Teatro Stabile Mascalucia Mario Re firmato da Rita Re, autrice dell’adattamento e della regia e protagonista sulla scena, è la pièce “Sempre Libera” ispirato al romanzo “La signora dalle Camelie” di Alexandre Dumas fils.

Sabato 9 dicembre alle ore 17.30 e 21.00 e domenica 10 dicembre, alle ore 17.30, con repliche il 16 e il 17 dicembre sul palco del teatro Mario Re di Mascalucia, la Compagnia metterà in scena l’amore di Margherita ed Armando, che ha attraversato i secoli senza mai scalfire, ieri come oggi, la sua anima contemporanea e trasgressiva.

“L’idea di riportare in scena, dopo circa trent’anni dal primo debutto, questa storia d’amore romantica e struggente- dichiara Rita Re che alla regia sarà coadiuvata da Irene Albergo- nasce come un omaggio ad una delle più imponenti operazioni artistiche che una compagnia di provincia, come la nostra, poteva pensare nei primi anni ’90 e anche e perché rileggendo il romanzo, ci siamo chiesti che Amore era quello di Armando? E Margherita ha rinunciato all’amore per qualcosa di più grande?”.

Tanti, nel corso degli anni dalla pubblicazione del romanzo, gli adattamenti teatrali, gli spettacoli e i film ispirati a quest’amore tormentato da “La Traviata” di Giuseppe Verdi al film Moulin Rouge con Nicole Kindman per una storia che sa di eterno scontro tra ragione e sentimento, come quello vissuto personalmente dall’autore e descritto nelle pagine del romanzo.

“Ci siamo chiesti anche se rinunciare ad un amore in nome di un’altra aspirazione sia libertà o meno e del ruolo che in questa scelta possono avere i condizionamenti della società e del perbenismo che attraversa tutte le epoche- continua Rita Re- abbiamo parlato di religione, di sentimenti, di amori forti, di morte che avvolge tutta la vicenda e di come possano cambiare le cose quando la si sente tanto vicina e del giudizio che, come una scure, si staglia sopra ogni cosa”.

Una ricca e coinvolgente rappresentazione che, sulla scena realizzata da Mario Rocca coadiuvato da Alfio Nicolosi, una scenografia che rappresenta un ricordo frammentato, fatto di sensazioni evanescenti, dove solo i personaggi e i loro sentimenti hanno attraversato il tempo intatti. Lo spettacolo vedrà un nutrito cast di attori, vestiti con i costumi di Cettina Poma e Graziella Villardita, capitanato da Rita Re, nel ruolo di Margherita, e Andrea Luca nel ruolo di Armando con Mario Rocca, Marzia Bisicchia, Giovanni Pulvirenti, Christine Righi, Martina Torrisi, Gabriele D’Alessandro, Santo Palmeri, Claudio Castiglione, Gaia Palmeri, Daniela Bonaccorsi, Josella Greco, Germana Laino, Salvo Orto e Rosa Anna Scalia per una storia dal sapore eterno.

