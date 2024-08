La comunità cittadina è in fermento per l’attesissima Festa Patronale di Santa Agrippina 2024, un evento che unisce fede, folclore e tradizione in una celebrazione che affonda le sue radici nella storia. Le vie del paese si coloreranno di luci, musica e sorrisi da oggi a domenica 25 agosto, in un’atmosfera unica che ogni anno attira migliaia di fedeli e visitatori.

I momenti culminanti della festa saranno, come di consueto, le solenni processioni di Santa Agrippina per il giro esterno (domenica 18 agosto) e per il giro interno (domenica 25 agosto), nonché il pellegrinaggio dei “Nudi” a piedi scalzi (sabato 24 agosto) ed il tradizionale “Omaggio del Grano” alla patrona, corteo di cavalli e carretti siciliani, la mattina della domenica 25 agosto. La statua della Santa, ornata di fiori e portata a spalla dai devoti, attraverserà le principali vie della città, accompagnata dalle preghiere, dai canti e dalle bande musicali. Un momento di intensa spiritualità che rappresenta l’anima della festa e il forte legame tra i cittadini e la loro Santa patrona.

Ma la Festa Patronale di Santa Agrippina non è solo un momento di preghiera. L’edizione 2024 promette un programma ricco di eventi culturali e ricreativi. Tra i principali appuntamenti “La Sicilia e i suoi artisti”: uno spettacolo musicale imperdibile che vedrà esibirsi sul palco alcuni dei nomi più celebri della musica siciliana, tra cui Mario Venuti, Mario Incudine, Luca Madonia e I Lautari (sabato 17 agosto ore 21.30 in Piazza Buglio).

Nel corso della settimana vi saranno altresì eventi culturali, cabarettistici, musicali, nello specifico: lunedì 19 agosto “È un rosseggiar di peschi e di albicocchi – Omaggio a Bonaviri”, una serata musicale di grande eleganza con il tenore M° Andrea Siragusa, che renderà omaggio al poeta siciliano; mercoledì 21 agosto “Una Piazza per Due”: spettacolo di cabaret con Simone Riccobono e Chris Clun, per una serata di risate e intrattenimento; venerdì 23 agosto “Invito a Teatro”: concerto lirico sinfonico eseguito dall’Orchestra di fiati “G. Miraglia” della città di Acireale, diretta dal M° S. Miraglia. Da non sottovalutare l’importante programmazione pirotecnica a cura della premiata ditta D’Amplo s.r.l. con gli spettacoli di stasera, domenica 18 ed il piromusicale del 25 agosto a conclusione dei festeggiamenti.

Organizzazione a cura del Circolo Santa Agrippina ODV e della Parrocchia Sant’Agrippina, con il patrocinio del Comune di Mineo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Sui canali social del Circolo Santa Agrippina ODV si trova il programma completo dei festeggiamenti e la brochure promozionale realizzata grazie al sostegno di moltissimi sponsor, nonché dalla generosità di tutta la popolazione.





