È stato avviato a Palermo nel cuore del quartiere Ballarò e del quartiere Passo di Rigano-Perpignano, il progetto dal titolo “È cosa di cuore” finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e gestito dall’Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara che opera a Ballarò nel complesso salesiano di Santa Chiara e che da oltre 100 anni si occupa e prende in carico giovani con difficoltà che vivono nell’ampia area dell’Albergheria, e dall’Istituto Salesiano Gesù Adolescente, che da 60 anni forma e avvia i giovani alla formazione professionale e che opera nell’area della 5^ Circoscrizione e in particolare nei quartieri dell’area di via Perpignano, Passo di Rigano e via Evangelista Di Blasi.

Il progetto interviene su cinque aree di intervento: Cultura e conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza previsti dalla Convenzione Onu del 20 novembre 1989, Cittadinanza Attiva e Partecipata, Grest, Campi estivi Natura, Doposcuola e Peer-tutoring; per la maggior parte delle aree di intervento sono previste delle azioni come incontri informativi e laboratori.

L’elemento innovativo del progetto è la partecipazione attiva e da protagonisti di 400 minori (bambini, giovani, adolescenti abitanti delle 2 Circoscrizione su cui incide il progetto) e di 400 adulti (abitanti e famiglie) degli stessi territori, che parteciperanno ad alcune azioni previste da progetto. Questo elemento sarà in grado di generare una sana cultura di tutela e di presa in carico dei bambini e dei ragazzi coinvolti nel progetto, rispetto agli elementi educativi, sportivi, lucidi, di conoscenza e informazione, di sana genitorialità, di sostegno scolastico, di azioni volte a ridurre la dispersione scolastica, di conoscenza e di informazione dei diritti a tutela dell’infanzia e dell’Adolescenza così come previsti dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza.

Le azioni:

1.Cultura e conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza previsti dalla convenzione ONU del 20 novembre 1989: questa azione prevede almeno 4 incontri/seminari che vedrà beneficiari sia i 400 minori destinatari del progetto che i 400 adulti.

2.Cittadinanza attiva e partecipata: scopo di questa azione è quello di migliorare i processi di partecipazione democratica della comunità su cui incide il progetto, attraverso tre incontri informativi aperti al pubblico degli adulti e delle famiglie e tre incontri di tavoli di consultazione.

3.Grest: è una delle attività estive storiche dei Salesiani, che nel progetto prevede la partecipazione di almeno 200 bambini delle fasce di età 10-14 e 15-18. Sono previste inoltre le seguenti attività, sia sportive che di sperimentazione di lavori manuali: laboratori sportivi, laboratori artistici, laboratori sperimentali.

4.Campi estivi natura: sono delle attività rivolte ad almeno 50 bambini delle fasce di età 10-14 e 15-18, e prevedono delle giornate di attività in mezzo alla natura, nelle riserve e in aree boschive confinanti con la città di Palermo; nonché visite delle aree verdi della Città di Palermo, che spesso i bambini dei quartieri periferici e del centro storico della città, quali quelle su cui incide il progetto, non conoscono.

6.Doposcuola e peer-tutoring: frequentato da oltre 200 bambini e ragazzi delle varie scuole, di diversi indirizzi e classi. L’obiettivo principale del Doposcuola previsto dal progetto è quello di dare ai ragazzi un metodo di studio al fine di renderli autonomi nello svolgimento delle attività scolastiche. Un’attività innovativa è il Peer-Tutoring ovvero, la creazione durante l’attività di doposcuola, di un gruppo di giovani studenti che vogliono mettere a disposizione il loro tempo per aiutare altri studenti a migliorare l’apprendimento, il modello di studio, le prestazioni scolastiche e le capacità di socializzazione e integrazione tra pari.

Il progetto prevede inoltre l’utilizzo di canali multimediali e di facile accesso e diffusione capillare attraverso dispositivi mobili e web, ovvero, creazione di profili social dedicati e comunicazione web digitale (Facebook, YouTube, Instagram, Tik Tok, altro…). È prevista la creazione di un sito web del progetto, che sarà collegato al sito web ufficiale della “Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara”. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di un documentario che racconterà tutto il progetto e che verrà proiettato in occasione della conferenza stampa di chiusura del progetto.

I PARTNER DEL PROGETTO:

– Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia

– Istituto Salesiano Don Bosco

– Ispettoria Salesiana Sicula

– ASD PGS Villaurea

– Società cooperativa Help

– Per Esempio ONLUS

– PGS Santa Chiara

– LCU ONLUS

Per partecipare al progetto o ricevere maggiori informazioni, questi i recapiti:

Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara

Piazza Santa Chiara 11 – 90134 PALERMO

+39 333 4108 685

santa.chiara@yahoo.it

Istituto Salesiano Gesù Adolescente

Via Giovanni Evangelista Di Blasi, 102/A – 90135 PALERMO

+39 327 0585 883

progettazionesalesianipa@sbdsicilia.org





Luogo: Casa Salesiana Santa Chiara, Piazza Santa Chiara, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

