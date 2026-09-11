Il Menotti Art Festival di Spoleto 2026 prende forma con il Premio Internazionale di Letteratura: completamente sold out con l’evento clou del 26 settembre a Palazzo Mauri a Spoleto con una chicca particolare : annullo filatelico delle Poste Italiane e la divulgazione delle cartoline e del catalogo generale del Menotti art festival Spoleto con distribuzione a Mondadori e con presenza in 48 Paesi.





Tra i premiati figura il palermitano Criminologo, Giurista e Sociologo Forense Prof. Giuseppe Giocaliero PhD, Presidente AICIS (Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza)della Regione Sicilia, Segretario Regionale Forensics Group nonché Brand Ambassador CSTM. Il Dott. Giocaliero, è già stato premiato alla Biennale di Venezia con il Premio Internazionale “Leone D’oro” alla Cultura alcuni mesi fa. Collaboratore Parlamentare alla Presidenza dell’ Assemblea Regionale Siciliana ARS e agli Affari Generali, Giocaliero è plurilaurato: Lauree Magistrali in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, Lauree in Scienze Giuridiche, Criminologia, Sociologia e dottorato di ricerca PhD in Sociologia Forense, possiede inoltre diversi Master e Corsi di Alta Formazione in ambito storico e criminologico.





Da pochi giorni è stato designato quale Responsabile del Dipartimento Cultura e Società per i Comitati civici a difesa dei diritti dei cittadini. In tal senso è anche all’interno della Commissione Internazionale dei Diritti Umani IHRC, organismo intergovernativo. Insignito della Medaglia di Benemerenza SMOM dai Cavalieri di Malta per l’impegno umanitario e dallo SMOC Cavalierato Costantiniano per l’impegno su un progetto umanitario anche in Uganda, Giocaliero è attivo all’interno del CESFAT ( Laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense) e di N.a.c.a garantendo il suo impegno nei rapporti con le istituzioni e con i mass media. Già premiato con L’Aquila d’Argento, Premio Nazionale concesso dall’ Accademia di Arte Etrusca per l’impegno in ambito culturale e ambientale quando era Presidente della Commissione Cultura Consiliare II a Palermo e per la tutela dei reati ambientali in qualità di Dirigente nelle Guardie Ambientali e Agroforestali. Vanta, inoltre, nel suo ricco curriculum una trentennale esperienza scoutistica anche in qualità di Capo educatore e attività decennale di Consigliere IICirc. della Città di Palermo.

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