Grande fermento per l’inizio delle riprese della terza stagione di Makari, fiction di grande successo della Rai che nelle stagioni passate ha tenuto incollati al televisore oltre 6 milioni di spettatori, all’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice. La fiction, prodotta dalla Polomar, è tratta, com’è noto, dai romanzi di Gaetano Savatteri (che è stato ospite nei mesi scorsi della scuola con il suo nuovo libro) con l’attore palermitano Claudio Gioè che interpreta il ruolo del giornalista Saverio Lamanna, protagonista della serie. Altri personaggi di rilievo sono Domenico Centamore, attore comico che interpreta Piccionello ed Ester Pantano che interpreta Suleima, di cui è spasimante Lamanna.

“Sono iniziate oggi le riprese e sono davvero contenta che la scuola possa accogliere quest’esperienza nuova – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – . Vedere realizzare un set, vedere come vengono girate le riprese sono dei momenti molto formativi per tutta la comunità del ‘Florio’, e in modo particolare per i ragazzi che studiano Comunicazione. Assistiamo con una certa emozione a questo momento di promozione del territorio e della provincia di Trapani, dai paesaggi, alla cultura, alle tradizioni del luogo”.

