Al via, all’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, la nona stagione di “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore”, la Rassegna letteraria organizzata con la tradizionale formula del doppio appuntamento – di mattina per gli studenti, e il pomeriggio per i lettori – in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice. Otto incontri con i protagonisti del mondo del giornalismo, della saggistica e dell’editoria che prenderanno il via il 25 ottobre e si concluderanno nel mese di maggio, con la fine dell’anno scolastico.







Questi, mese per mese, gli autori inseriti nel cartellone 2023/2024:



Ottobre, Romana Petri, che presenterà il suo libro “Rubare la notte”

Novembre, Santo Piazzese con “Sei casi per Lorenzo La Marca”

Dicembre, Carmelo Sardo con “Dove non batte il sole”

Gennaio, Agnese Pini con “Un autunno d’agosto”

Febbraio, Alessandro Mari con “Qualcosa resta”

Marzo, Luca Trapanese con “Non chiedermi chi sono”

Aprile, Dario Ferrari con “La ricreazione è finita”

Maggio, Valentina Mira con “Dalla stessa parte mi troverai”.



Ad aprire la rassegna sarà Romana Petri, che già nel 2021 è stata ospite della scuola, e che il 25 ottobre alle ore 18 incontrerà i lettori in libreria, in via Manzoni, e l’indomani, il 26 ottobre, alle ore 11.30, gli alunni dell’Istituto ‘Florio’ a Palazzo Sales, a Erice Centro Storico.



“La nostra rassegna torna puntuale con otto bellissimi incontri di grande importanza per le finalità didattiche che ci prefissiamo – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina -. Giunta ormai alla 9^ edizione, è un punto fermo nella programmazione perché coinvolge gli studenti in momenti di riflessione e confronto, oltre che di approfondimento della nostra storia in modo particolare. La lettura ad alta voce è per noi una pratica didattica vincente in quanto sviluppa life skills. In classe il docente diventa un animatore guidando la lettura verso spunti e strumenti utili per la discussione. Pratichiamo e divulghiamo la lettura come piacere e il piacere della lettura, concentrandoci sullo scambio delle prospettive tra chi scrive e chi legge il testo. I ragazzi sono sempre partecipi e interessati e lo studio propedeutico ad ogni incontro, portato avanti con i docenti, rimane un loro bagaglio personale che arricchisce il percorso formativo. Felici di ospitare autori di grande spessore, alcuni dei quali sono già stati protagonisti dei nostri incontri negli anni scorsi”.

