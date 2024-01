Il Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, presenta il primo film della rassegna “Cineforum al Circolo Artistico di Palermo” con la proiezione del film “Nuovo Cinema Paradiso” nella rara versione integrale. La rassegna cinematografica porta la firma della direzione artistica della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi. Introdurrà la proiezione del film l’esperto cinefilo Prof. Domenico Giubilar, docente di Storia del Cinema presso l’Università Europea del Tempo Libero. Appuntamento mercoledì 31 gennaio alle ore 17.30.

La rassegna “Cineforum al Circolo Artistico di Palermo” un’opportunità per gli appassionati di cinema di godersi una serata coinvolgente, con la possibilità di discutere e condividere le proprie impressioni cinematografiche. Nuovo Cinema Paradiso é un film drammatico del 1988 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore e racconta la storia di un’amicizia, quella di Totò e Alfredo (Philipe Noiret), un legame cementato dalla una comune passione per il cinema. Salvatore de Vita (Jacques Perrin, Salvatore adulto) affermato regista da trent’anni vive a Roma dopo aver lasciato la Sicilia. Apprende dalla madre la notizia della morte di Alfredo: in una notte rivive tutti i suoi ricordi d’infanzia. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale in un piccolo paese siciliano, il cinema è l’unico divertimento. La sala parrocchiale, controllata dall’inflessibile parroco censore, è il crocevia in cui si incontrano i paesani. È qui che l’intraprendente Totò (Salvatore Cascio, Salvatore bambino) si innamora del cinema e stringe amicizia con Alfredo, il proiezionista del Cinema Paradiso che lo inizia ai misteri della macchina da proiezione, insegnandogli minuziosamente tutte le abilità che diventeranno un trampolino di lancio per il giovane nel mondo del cinema. A seguito di un incidente dove Totò riesce a salvare il suo amico, Alfredo rimane cieco. Il suo posto andrà a Totò, diventato espertissimo. Ormai adolescente, si innamora di Elena, ma il rapporto, ostacolato dalla famiglia, si interrompe. Nel frattempo, il ragazzo è chiamato al servizio di leva e parte per Roma. Tornato in Sicilia si incontra con Alfredo che gli consiglia di abbandonare per sempre l’amato paesino e inseguire i suoi sogni altrove. Con questo ultimo ricordo, Salvatore torna alla realtà e decide di tornare a Ciancaldo e di prendere parte al funerale di Alfredo. Sarà l’occasione di confrontarsi con il passato e con le persone che hanno interagito con la sua infanzia. Tra la critica ricordiamo: “Tornatore si conferma un bravo assimilatore […] che oggi rimpasta con le sue personali invenzioni la leggenda del cinema, ne celebra la mitologia con un’accurata ricostruzione dei rituali, e sa raccontare il ritratto di quell’amicizia tra Alfredo e Totò sullo sfondo d’una malinconia, ironica e affettuosa, molto pungente.” (Giovanni Grazzini, ‘Il Corriere della Sera, 13 novembre 1988).

Ad aggiungere un tocco di autenticità all’atmosfera del cinema saranno serviti popcorn caldi e seguirà la cena, saranno serviti penne rigate alla bolognese, risotto ai carciofi e una torta di mele per dessert. Prenotazioni o avere ulteriori informazioni, contattare il numero. 380 908 7129. Ingresso con posteggio da via Marinai Alliata, 5 – Mondello (Pa). Contributo di partecipazione €.15.

