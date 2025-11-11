XXIII EDIZIONE ORIENTASICILIA – ASTERSICILIA



REDAZIONALE



DOVE VAI SE NON SAI CHI SEI?

ORIENTASICILIA: DA 23 ANNI AL SERVIZIO DEGLI STUDENTI



Prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale



PALERMO 11, 12, 13 NOVEMBRE – FIERA DELL’UNIVERISTÀ E DEI MESTIERI

14, 15 NOVEMBRE – FIERA DELLA SCUOLA MEDIA



Scoprire chi siamo è il primo passo per decidere dove andare. Da oltre vent’anni, OrientaSicilia – ASTERSicilia rappresenta il punto di riferimento per migliaia di giovani siciliani che si affacciano al mondo della formazione e del lavoro, offrendo loro strumenti, incontri e opportunità per una scelta consapevole e autentica del proprio futuro. In un contesto ricco di stimoli e collaborazioni istituzionali, questa manifestazione si distingue per la sua capacità di unire cultura, orientamento e speranza, accompagnando le nuove generazioni in un percorso di crescita personale e professionale che valorizza talenti, passioni e responsabilità.

Dall’11 al 15 Novembre prende il via la XXIII Edizione di OrientaSicilia – ASTERSicilia, Prima Manifestazione sull’Orientamento Scolastico Universitario della Sicilia organizzata dall’Associazione ASTER. Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Fieri dei nostri 23 anni al servizio degli studenti siciliani, siamo felicissimi di inaugurare la XXIII Edizione di OrientaSicilia. La nostra attività prende vita da una convinzione, provata da oltre due decenni di applicazione pratica: l’orientamento autentico non può prescindere da un’animazione culturale. La parola “cultura” nasce dalla coltivazione della terra. Affinché i campi possano essere fecondi è necessaria la paziente opera del contadino. Grazie alla sua prolungata fatica la terra produce vita e alimento. Dalla coltivazione dei campi la parola è passata alla coltivazione della propria umanità. Senza il movimento circolare della coltivazione di sé e della propria interiorità, il campo della nostra vita rischia di rimanere inesplorato e senza frutti. Da qui discende l’applicazione all’orientamento: è difficile che trovi la strada della vita un giovane che non si coltiva e che possieda un sapere superficiale e privo di radici su se stesso. Il nostro servizio alle nuove generazioni si ispira a due principi: gratuità e speranza. Raggiunta un’età matura, cresce la consapevolezza del debito di gratitudine contratto nei confronti di chi ci ha preceduto. Dalla gratitudine nasce il desiderio di investire le nostre migliori energie per aiutare chi si affaccia per la prima volta alla ribalta della storia. Nonostante le molteplici diagnosi infauste sulle gioventù attuale, non prive certamente di elementi di pertinenza, noi preferiamo sperare che, al di sotto delle immediate evidenze, si nascondano giacimenti di energie positive da portare alla luce”.

Come ogni anno, saranno numerosissime le Università e le Accademie Italiane ed Estere pronte ad accogliere migliaia di ragazze e ragazzi siciliani per presentare loro le proprie offerte formative e le prospettive occupazionali offerte dai loro corsi di laurea. OrientaSicilia – ASTERSicilia, prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale, è un Evento apprezzato a livello nazionale e internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni che, ogni anno, oltre a concedere il loro Patrocinio partecipano attivamente.

Quest’anno saranno presenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per presentare finalità e obiettivi del Servizio Civile Nazionale, l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e i Carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno.

L’edizione del 2025 si pregia del Patrocinio della Camera dei Deputati, del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regione Sicilia, della Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di Palermo.

Sempre più successo sta riscuotendo il Centro di Orientamento Permanente ASTER, per i ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi, lombardi e da quest’anno anche emiliani.

Il Centro è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che vogliono essere orientati e supportati sino alla scelta definitiva. Per permettere, infatti, agli studenti di maturare scelte autentiche e consapevoli, l’Associazione ASTER mette loro a disposizione diversi strumenti appositamente studiati che gli consentono di svolgere un approfondito percorso di discernimento sia prima della partecipazione diretta agli Eventi fieristici, sia successivamente agli stessi.

Tra i tanti servizi, grande successo va sempre più riscuotendo lo “Sportello di Orientamento ASTER”. Nella filosofia di ASTER la Fiera è, infatti, solo il primo momento. “

OrientaSicilia – ASTERSicilia articola in un unico Evento la “Fiera dell’Università e dei Mestieri” (11-13 Novembre) a esclusivo beneficio dei ragazzi che frequentano le ultime classi degli Istituti Superiori della Sicilia, e la “Fiera della Scuola Media” (14-15 Novembre) per una scelta consapevole e maturata degli studi secondari.















Luogo: PALERMO PAD 20 FIERA MEDITERRANEO, VIA SADAT , 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.